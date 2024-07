Sparta wil stunten en strijdt met Pusic om komst Manchester City-aankoop van 10 miljoen euro

Sparta Rotterdam hoopt zich deze zomer op huurbasis te versterken met de Braziliaanse buitenspeler , zo meldt Fabrizio Romano. De 21-jarige Kayky staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij regerend Engels kampioen Manchester City, dat hem sindsdien al twee keer verhuurde.

Kayky is een linksbenige buitenspeler die bij voorkeur vanaf de rechterflank speelt. De Braziliaan werd in de zomer van 2021 voor tien miljoen euro door Manchester City weggeplukt uit zijn vaderland, waar hij speelde voor topclub Fluminense. In zijn eerste jaar in Engelse dienst mocht Kayky in januari, in een FA Cup-duel met Swindon Town, als invaller debuteren in de hoofdmacht van trainer Pep Guardiola, en volgde een maand later zijn eerste - en vooralsnog enige - optreden in de Premier League, tegen Norwich City.

Artikel gaat verder onder video

Om meer speelminuten te maken verhuurden The Citizens Kayky vervolgens aan het Portugese Paços de Ferreira en later aan Bahia in zijn vaderland. Afgelopen winter keerde de jongeling terug in Engeland, maar vanwege een knieblessure kwam hij dit kalenderjaar nog niet in actie.

Inmiddels heeft City besloten om Kayky, die nog een contract tot medio 2026 heeft, komend seizoen opnieuw te verhuren. De Braziliaan zal volgens Romano de keuze gaan maken tussen twee club: Sparta en het Shakhtar Donetsk van trainer Marino Pusic.

🔵🇧🇷 Manchester City will let Kayky leave on loan for next season, decision has been made.



Kayky will join Sparta Rotterdam or Shakhtar Donetsk, the two most interested clubs with different projects. pic.twitter.com/mP3zRnbZPZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2024

