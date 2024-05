Manchester City schrijft Engelse voetbalgeschiedenis met vierde landstitel op rij

Manchester City heeft zich zondag gekroond tot kampioen van Engeland. De ploeg van Josep Guardiola won met 3-1 van West Ham United en hoefde zich daarom niet te bekommeren om het resultaat van de nummer twee Arsenal, die met 2-1 won van Everton. Het verschil op de ranglijst is uiteindelijk twee punten in het voordeel van Manchester City, dat als eerste club in de geschiedenis van het Engelse voetbal viermaal op rij kampioen is geworden.

Manchester City – West Ham United 3-1

Voor City was de opdracht simpel: winnen. Bij een gelijkspel en winst van Arsenal zouden the Gunners de titel pakken op doelsaldo. City kende een droomstart, al na twee minuten schoot Phil Foden City van buiten het strafschopgebied met een prachtig schot op voorsprong: 1-0.

De droomstart was helemaal compleet toen Foden er in de negentiende minuut 2-0 van maakte. Doku brak door op links en bereikte met zijn lage voorzet Foden, die met links in de verre hoek schoot. Dat was echter niet de ruststand omdat West Ham tegen alle verwachtingen in vlak voor rust de spanning terug bracht. Mohammed Kudus wipte de bal voor zichzelf op in het strafschopgebied en schoot met een prachtige omhaal raak: 2-1.

Na rust maakte Rodri in de 59e minuut aan alle onzekerheid een einde. Bernardo Silva legde bal klaar waarna de Spaanse middenvelder de bal rustig achter Alphonse Aréola plaatste: 3-1. Daarna hield City controle over de wedstrijd door de bal continu in bezit te houden en leek West Ham toe zijn aan vakantie. Daardoor kwam de zege niet meer in gevaar en schreef Guardiola geschiedenis met zijn club door als eerste voor de vierde keer op rij kampioen van Engeland te worden. Daarmee is het seizoen nog niet ten einde, volgende week wacht op Wembley nog de FA Cup-finale tegen stadsgenoot United.

Arsenal – Everton 2-1

Arsenal wist dat het afhankelijk was van het resultaat in Manchester en dat het in ieder geval moest winnen om de titel te kunnen pakken. Arsenal kwam stroef uit de startblokken en vlak voor rust zelfs op achterstand. Idrissa Gueye mocht aanleggen voor een vrije trap en die verdween via Declan Rice in het doel: 0-1. Dat was echter niet de ruststand omdat Takehiro Tomiyasu vanaf de rand van het strafschopgebied koel raak schoot: 1-1.

Na rust bleef Arsenal stroef draaien. Het had veel de bal, maar kwam maar moeizaam tot kansen. In de 69e minuut vond eindelijk de rentree van Jurriën Timber plaats. De verdediger raakte op 12 augustus ernstig geblesseerd tijdens zijn Premier League-debuut en stond sindsdien aan de kant.

Vlak voor het einde kwam Arsenal alsnog op voorsprong. Martin Ødegaard ging alleen op Jordan Pickford af, maar schoot volledig naast de bal. Dit zette de keeper echter op het verkeerde been waardoor Kai Havertz de bal in een leeg doel kon werken: 2-1. Daarmee eindigde Arsenal het seizoen met een overwinning, maar zonder titel.