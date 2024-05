Kylian Mbappé met de grond gelijk gemaakt in de Franse media, maar Thierry Henry neemt het voor hem op

Met Paris Saint-Germain heeft de halve finale van de Champions League verloren van Borussia Dortmund en dus is de aanvaller, en de rest van het sterrenensamble, uitgeschakeld in het miljardenbal. Het kwam de sterspeler van de Franse formatie op veel kritiek te staan in de Franse media. Thierry Henry is daartegen zeer lovend over Mbappé.

Het Franse L’Équipe haalt uit naar de sterspeler van PSG. “Dortmund verdedigde Mbappé op een perfecte manier allebei de duels. Maar het lag ook zeker aan hem, want hij heeft 180 minuten bijna alles fout gedaan. Mbappé had zijn eigen vlam weer aan kunnen steken in de slotfase, maar ook toen miste hij alle kansen die hij kreeg. Zelfs aan zijn favoriete kant werd hij constant gedwarsboomd. Er zal voor altijd een smet op zijn tijd bij PSG zitten.”

Spaanse krant MARCA zag de uitschakeling van Mbappé ook op de dinsdagavond in Parijs. “De gigantische bedragen die de Qatari in PSG hebben geïnvesteerd heeft nog niet tot het gewenste effect geleid. Mbappé faalt ook in zijn laatste jaar om een Europese trofee omhoog te houden. Hij blijft weer met lege handen, ook in zijn laatste jaar bij de Parijzenaren.”

SPORT, ook een Spaanse krant, vindt dat Mbappé gefaald heeft. “De superster probeerde het op elke manier, maar hij heeft gefaald. In de slotfase kreeg PSG zo veel kansen, als het dan niet lukt om te scoren... De laatste kans was voor Mbappé, als iemand die het laatste drankje neemt op een feestje. Dat feest voor hem is nu voorbij.”

Henry geeft de 25-jarige aanvaller bijval. “Kylian Mbappé, we weten allemaal dat hij heel goed is, hij was geweldig voor Paris Saint-Germain. Niet iedereen kan altijd en overal maar winnen. Zeker niet in de Champions League. Manchester City won ook maar één keer de CL, maar de grote man (Mbappé, red.) speelde heel goed voor PSG. Ik oordeel slecht over iemand die níét de Champions League wint”, aldus de Fransman bij CBS Sports.

