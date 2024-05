'Voormalig AZ-coach Pascal Jansen in de belangstelling van achtvoudig kampioen'

Pascal Jansen is in beeld bij Poolse grootmacht Lech Poznan, zo weet het medium Prezglad Sportowy uit Polen te melden. Jansen, die bij Goedemorgen Eredivisie nog aangaf dat hij niet met Ajax gesproken had, maar wel interesse genoot van Spartak Moskou, zou hoog op het lijstje staan in Poznan.

Mariusz Rumak, momenteel de hoofdtrainer van de nummer drie van Polen, lijkt aan het einde van het seizoen te vertrekken bij Lech. De Poolse club zou naar verluidt ook weten dat het een moeilijk verhaal gaat worden, om dat de Russische club de coach ook op de korrel heeft.

Lech Poznan heeft wel ervaring met een Nederlandse coach, want de oud-Vitesse-coach John van den Brom fungeerde voor anderhalf jaar als oefenmeester van de club, die in 2017/18 nog tegen FC Utrecht speelde in de Europa League. In december van 2023 werd de coach ontslagen bij Lech Poznan vanwege de teleurstellende resultaten.

