Perez vindt nieuwe Ajax-trainer en walgt van reden om hem te weigeren: 'Dat zou de grootst mogelijke onzin zijn!'

Kenneth Perez vindt dat Dick Schreuder een goede optie voor Ajax is om als hoofdtrainer aan te stellen. De oud-trainer van onder meer PEC Zwolle, nu werkzaam in Spanje, is volgens de analist van ESPN in staat om iets binnen een spelersgroep te laten veranderen. Dat zijn broer Alfred Schreuder faalde in Amsterdam, mag volgens Perez niet meespelen in de beslissing die de beleidsbepalers van Ajax gaan maken.

"Dick Schreuder vind ik een hele interessante trainer", begint Perez in het programma Voetbalpraat als hij wordt gevraagd naar een geschikte opvolger van John van 't Schip bij Ajax. "Bij PEC Zwolle, een heel ander niveau, heeft hij met nagenoeg dezelfde spelers het helemaal heeft omgedraaid", doelt Perez op de periode dat Schreuder het stokje bij de Blauwvingers overnam als interim-trainer. Arno Vermeulen, ook te gast in het programma, vraagt zich af of de naam Schreuder bij Ajax bij de buitenwacht of bij beleidsbepalers van de club nog wel kan, gezien het verleden met Dick Schreuder zijn broer Alfred Schreuder: "Dat zou de grootst mogelijke onzin zijn", is Perez duidelijk.

"Het goede van hem (Schreuder, red.) is dat hij naar Spanje is gegaan, dan komt hij toch anders terug dan dat hij trainer van PEC Zwolle is geweest. Het is wel een trainer die iets kan veranderen. Je kan je niet veroorloven op een dertien in een dozijn trainer aan te stellen, want die grijpt nooit iets uit deze spelersgroep. "Je moet echt een bijzondere trainer vinden", besluit Perez, die in de 52-jarige Schreuder van CD Castellón een bijzondere oefenmeester lijkt te zien.

Ook de naam van Pascal Jansen valt in het programma op ESPN, maar de oud-trainer van AZ is volgens Perez niet bijzonder genoeg. De afgelopen weken was Jansen meerdere keren in de Johan Cruijff ArenA te zien in de skyboxen, waardoor de geruchten over een mogelijke overstap van de oefenmeester van Ajax hardnekkiger werden. Als het aan Perez ligt komt niet Jansen, maar Schreuder naar de Johan Cruijff ArenA.