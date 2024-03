Ajax staat voor grote keuze: Graham Potter en Ole Gunnar Solskjaer aangeboden aan Amsterdammers

Ajax heeft in de afgelopen periode verschillende trainers aangeboden gekregen, waaronder Graham Potter en . Dat weet Bart Sanders te melden in de doorgaans goed geïnformeerde Pantelic Podcast, die wordt geproduceerd door FC Afkicken. Volgens Sanders zou ook Pascal Jansen zijn aangeboden aan de beleidsbepalers in Amsterdam.

In de nieuwste editie van de Pantelic Podcast wordt ingegaan op de aanstelling van Alex Kroes als nieuwe algemeen directeur van Ajax. Een van de eerste taken voor de oud-bestuurder van Go Ahead Eagles wordt het verschaffen van duidelijkheid rondom de trainerspositie. Daar is men binnen Ajax al volop mee bezig: "Volgens mij is er zover ik weet een behoorlijk lange lijst aan trainers, die ook aangeboden worden. Solskjaer is aangeboden bij Ajax. Ik weet niet of Ajax dat een interessante optie vindt überhaupt, maar Solskjaer is wel aangeboden", weet Sanders. "Hij (Solskjaer) heeft dezelfde zaakwaarnemer als Mannsverk."

De Noorse trainer, in het verleden werkzaam bij Manchester United, is niet de enige grote naam die recent is aangeboden in de Johan Cruijff ArenA: "Potter is ook zo'n optie, ook via via aangeboden aan Ajax. Hij zou ook oren hebben naar die functie", zegt Sanders over de oud-trainer van onder meer Chelsea en Brighton & Hove Albion. Bij laatstgenoemde club presteerde de Engelse coach uitstekend, maar zijn avontuur in Londen op Stamford Bridge werd een minder groot succes: "Het zijn wel interessante namen", vindt Sanders, die weet dat Jansen - oud-trainer van AZ en meermaals gezien in de skyboxen van Ajax - ook aangeboden is bij de Amsterdammers.

"Jansen is al aangebonden geweest en zo zijn er meerdere trainers die hiervoor in aanmerking komen. Ook zijn ze aan het kijken naar competities als Spanje en Portugal, daar vinden ze ook een aantal interessante trainers voor Ajax", weet Sanders te melden. "Ajax zoekt een bepaalde speelstijl en een bepaalde energie die een trainer uitstraalt. Ook daar (Spanje, Portugal, red.) schijnen een aantal namen op een lijst te staan", besluit hij in de podcast.