Ajax nam nog geen enkel contact op met nadrukkelijk genoemde opvolger John van 't Schip

Frank de Boer heeft nog niet met iemand van Ajax gesproken over een eventuele terugkeer als hoofdtrainer in Amsterdam. De Boer wordt in verschillende lijstjes in de Nederlandse media genoemd als mogelijke opvolger van John van 't Schip en zijn naam valt ook bij een aantal supporters op sociale media, maar vooralsnog heeft de oud-trainer van de Amsterdammers nog met niemand van de club gesproken.

Na afloop van de wedstrijd tussen de BIF All Stars en de Ajax Legends in het Olympisch Stadion in Amsterdam, wordt De Boer door SBS6 gevraagd naar een mogelijke terugkeer bij Ajax als hoofdtrainer na afloop van dit seizoen: "Ajax zit altijd nog diep in mijn hart, als ze mij nodig hebben zal ik in ieder geval gaan luisteren. Als Ajax wil praten, kunnen ze in ieder geval praten. We zien het wel. Louis van Gaal heeft mij niet gebeld, nee hoor. Helemaal niemand", maakt de trainer duidelijk.

De Boer vindt het belangrijk dat er eerst organisatorisch stappen worden gezet in de Johan Cruijff ArenA: "Laat ze eerst op bestuurlijk niveau maar alles op orde krijgen. Dat moet snel gebeuren, want wat we dit jaar op bestuurlijk en sportief niveau hebben laten zien, dat is Ajax-onwaardig", vindt De Boer, die ook van mening is dat het zonde zou zijn als Alex Kroes daadwerkelijk na twee weken al moet vertrekken bij Ajax. Over exact een maand (21 mei) wordt daarover besloten.

"Het is een stomme fout van Kroes geweest", maakt De Boer direct duidelijk. "Het is niet dat hij iemand vermoord heeft, maar ik weet dat het strafbaar feit is. Ik zou hem graag een nog een kans willen geven", stelt de oud-trainer van onder meer Ajax en Atlanta United. "Het belangrijkste is Ajax, of ik dat nou ben of een ander", besluit De Boer over de zoektocht naar een trainer van de Amsterdamse club.

