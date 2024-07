Argentinië en Lionel Messi komen verschrikkelijk goed weg na ongelooflijke misser

Argentinië heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag geplaatst voor de halve finales van de Copa América, maar vraag niet hoe. De wereldkampioen van 2022 had een strafschoppenreeks nodig om Ecuador van zich af te schudden. was de eerste Argentijn die achter de bal ging staan, maar zag zijn poging de bal met een stiftje in het doel te krijgen via de lat over het doel gaan. Gelukkig voor Argentinië en Messi bewees doelman dat hij een heuse penaltykiller is.

In de aanloop naar de ontmoeting tussen Argentinië en Ecuador was het nog maar de vraag of Messi een rol van betekenis kon gaan spelen. De voormalig superster van FC Barcelona en Paris Saint-Germain had in de eerste twee groepsduels op de Copa América in de Verenigde Staten een basisplaats, maar bleef in de laatste groepswedstrijd uit voorzorg aan de kant. Messi worstelde met zijn fitheid en leek de kwartfinale eveneens aan zich voorbij te moeten laten gaan, maar bleek uiteindelijk fit genoeg voor een basisplaats en zelfs 120 minuten voetbal.

Artikel gaat verder onder video

Want zo’n wedstrijd werd het. Argentinië heeft al het hele toernooi moeite het net te vinden en kwam in de wedstrijd tegen Ecuador ook slechts één keer tot scoren. Lisandro Martínez had na 35 minuten de ban gebroken, maar Kevin Rodríguez maakte in de blessuretijd van de tweede helft gelijk: 1-1. In de verlenging werd er vervolgens niet meer gescoord, waardoor strafschoppen dus de beslissing moesten brengen. Messi opende het bal, maar zijn inzet was tekenend voor zijn toernooi tot nu toe. De aanvaller van nu Inter Miami miste in de eerste groepswedstrijd van Argentinië tegen Canada kans na kans en kwam ook in de tweede groepswedstrijd niet tot scoren. Het lukte hem tegen Ecuador ook vanaf elf meter niet om het net te laten trillen. De veelvoudig winnaar van de Ballon d’Or zag zijn poging - een panenka - via de bovenkant van de lat over het doel gaan.

Gelukkig voor Messi kwam zijn misser Argentinië en hemzelf niet duur te staan. Ángel Mena stuitte op Martínez en vergat daardoor Ecuador op voorsprong te schieten, waarna Julián Álvarez dat wel deed. Alan Minda kreeg vervolgens ook de tweede Ecuadoriaanse strafschop niet voorbij Martínez, die daarmee opnieuw de held werd van Argentinië. De doelman van Aston Villa groeide tijdens het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar ook al vanaf elf meter uit tot de grote man bij Argentinië. Zo stopte hij in zowel de kwartfinale tegen Nederland als de finale tegen Frankrijk twee strafschoppen. Dat was vannacht tegen Ecuador dus opnieuw het geval. John Yeboah en Jordy Caicedo scoorden wel namens Ecuador, maar omdat Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel én Nicolás Otamendi dat deden namens Argentinië, gaat de formatie van bondscoach Lionel Scaloni een ronde verder.