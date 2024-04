Groot verdriet in Zwolle: Bram van Polen stopt na dit seizoen definitief met voetballen

Het diende zich de afgelopen weken al aan, maar nu is het hoge woord er ook écht uit: (38) stopt na dit seizoen als profvoetballer. Daarmee komt er na zeventien seizoenen een einde aan het huwelijk tussen PEC Zwolle en Van Polen.

De geboren Nijkerker is de langst dienende speler van de Eredivisie. Van Polen begon in de jeugd bij VVOG in Harderwijk, verruilde die club in 2006 voor Vitesse en belandde een jaar later bij PEC Zwolle. Voor die club speelde hij inmiddels meer dan vijfhonderd wedstrijden. Hij beleefde hoogtepunten - zoals de winst van de KNVB Beker in 2014 door Ajax in de finale te verslaan - maar ook dieptepunten, zoals de degradatie uit de Eredivisie in 2022.

PEC Zwolle en Van Polen kregen het echter voor elkaar om binnen één jaar terug te keren op het hoogste niveau. Na de promotie naar de Eredivisie stond PEC voor de zware uitdaging zich te handhaven. De club verloor met Dick Schreuder niet alleen z’n succestrainer, maar zag ook sterkhouders Thomas Beelen, Thomas van den Belt en Younes Taha vertrekken. Met beperkte middelen, en Van Polen als captain, slaagde PEC er toch in om een Eredivisiewaardig elftal samen te stellen. De formatie van coach Johnny Jansen haalde 32 punten uit de eerste dertig wedstrijden, waardoor rechtstreekse degradatie in elk geval niet meer tot de mogelijkheden behoort.

Bij aanvang van dit seizoen waren er vraagtekens rond Van Polen zijn persoon. Kon hij het allemaal nog wel belopen? De twijfels verdwenen echter al snel. Van Polen is ook dit seizoen niet uit de basiself weg te denken. Hij miste tot op heden slechts drie wedstrijden. Dat PEC Zwolle bijna niet zonder z’n aanvoerder kan, bewees het recente uitduel met FC Utrecht nog. FC Utrecht en PEC Zwolle gingen rusten met 0-0. Van Polen kon niet verder en moest vervangen worden. De routinier zag vanaf de bank lijdzaam toe hoe zijn ploeg binnen een paar minuten op een hoopje werd gespeeld en uiteindelijk met 5-1 op de broek zou krijgen.

Zwolle zal nu moeten gaan wennen aan een PEC zonder Van Polen. Na zeventien seizoenen vindt hij het mooi geweest. Van Polen werd met de club eenmaal kampioen van de Eerste Divisie en won naast de KNVB Beker ook de Johan Cruijff Schaal. “Aan die achttien jaar als voetballer komt nu een einde. Ik ga nog een paar wedstrijden alles geven en dan zit het erop. Ik stop als voetballer van PEC Zwolle. Het besef komt steeds meer. Nooit meer voetballen in een vol stadion voor jullie. Ik denk oprecht dat ik dat het meest ga missen”, zo klinkt het namens Van Polen in de video van PEC.