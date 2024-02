Ten Hag komt met vervelend nieuws voor Koeman: 'Deze situatie kan niet zo doorgaan'

De rentree van bij Manchester United lijkt nog altijd niet aanstaande. De voormalig verdediger van Feyenoord had vorige maand al moeten terugkeren in de ploeg van Erik ten Hag, maar een knieblessure houdt hem ook in het nieuwe kalenderjaar voorlopig aan de kant. Ten Hag erkent dat de situatie van Malacia inmiddels een probleem begint te worden.

Manchester United telde in de zomer van 2022 vijftien miljoen euro neer voor de komst van Malacia. De vleugelverdediger beleefde een prima eerste seizoen in Engeland, waarin hij in 39 wedstrijden in actie kwam. In de huidige jaargang staat de teller echter nog altijd op nul. Malacia raakte in de aanloop naar dit seizoen geblesseerd aan zijn knie en ging vrijwel meteen al onder het mes. Hij leek gaandeweg de eerste seizoenshelft al zijn rentree te kunnen gaan maken, maar kreeg een terugval in zijn revalidatieproces en stond daardoor langer aan de kant.

Artikel gaat verder onder video

Ten Hag sprak eind december de hoopvolle verwachting uit dat Malacia medio januari weer beschikbaar zou zijn, maar dat is niet het geval geweest. Het nieuwe kalenderjaar is inmiddels bijna anderhalve maand onderweg en de Oranje-international heeft zijn rentree nog altijd niet gemaakt. “Ja, dat is heel vervelend. En op de eerste plaats voor Tyrell, maar ook voor ons”, reageerde Ten Hag zondag na afloop van het duel tussen Aston Villa en Manchester United (1-2) bij Viaplay. “Deze situatie kan niet zo doorgaan. Hij moet fit worden, want we hebben hem nodig.”

Volgens Ten Hag heeft Malacia een ‘knieprobleem’. “Daar is hij ook aan geopereerd in de zomer. Maar dat moet opgelost worden, want we hebben hem gewoon nodig in de race naar Champions League-voetbal”, aldus de Nederlandse manager. Het Europees Kampioenschap in Duitsland lijkt Malacia in elk geval al uit zijn hoofd te kunnen zetten. In de eerste drie interlands van Ronald Koemans tweede termijn als bondscoach kwam de vleugelverdediger telkens als invaller binnen de lijnen. Koeman heeft inmiddels echter andere opties op de linksbackpositie. Naast Quilindschy Hartman kunnen ook Nathan Aké, Daley Blind en Ian Maatsen daar allemaal uit de voeten.