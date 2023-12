Ten Hag geeft hoopvolle update op persconferentie: Koeman luistert mee

De rentree van lijkt niet heel lang meer op zich te laten wachten. De verdediger, die vorig jaar de overstap maakte van Feyenoord naar Manchester United, kwam door een knieblessure dit seizoen nog geen minuut in actie. Erik ten Hag heeft goede hoop dat Malacia medio januari weer beschikbaar is. Dat geldt ook voor .

Malacia raakte in de afgelopen maanden een beetje in de vergetelheid. Terwijl Quilindschy Hartman, bij Feyenoord de vervanger van Malacia, zich ijzersterk ontwikkelde en een basisplaats veroverde in het Nederlands elftal, kreeg de Manchester United-back een terugslag in zijn revalidatieproces. De vleugelverdediger staat al sinds de zomer aan de kant met een knieblessure. Het was in eerste instantie de bedoeling dat hij ergens in de eerste seizoenshelft al zijn rentree zou gaan maken, maar hij moest opnieuw onder het mes en zit daardoor nóg langer in de lappenmand.

Maar zijn rentree laat dus niet heel lang meer op zich wachten. Manchester United meldde eerder deze maand al dat het verwacht dat Malacia na de jaarwisseling weer inzetbaar is en Ten Hag heeft vrijdag tijdens zijn persconferentie gezegd dat de verdediger naar alle waarschijnlijkheid medio januari terugkeert. Dat zou niet alleen goed nieuws betekenen voor Manchester United en Malacia, maar ook voor Ronald Koeman. Hartman maakt weliswaar indruk als linksback, maar de spoeling op die positie is best dun. Een fitte Malacia kan eventueel nog een optie worden voor het EK komende zomer.

Ten Hag heeft in de aanloop naar het bezoek aan Nottingham Forest zaterdagavond nóg meer goed nieuws uit de ziekenboeg. Naast Malacia worden ook Mason Mount, Casemiro, Harry Maguire én Martínez volgende maand terug verwacht. Martínez staat inmiddels al een paar maanden buitenspel met een voetblessure. De Argentijn kwam dit seizoen vooralsnog zes keer in actie.