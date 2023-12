Manchester United komt met hoopvolle update over Tyrell Malacia

Bij Feyenoord heeft niemand het meer over en ook bij Manchester United is de linkervleugelverdediger naar de achtergrond verdwenen. Niet omdat hij er niet aan te pas komt in het elftal van coach Erik ten Hag, maar omdat hij al sinds de start van dit seizoen buitenspel staat met een blessure. Máár, Manchester United komt eindelijk met positief nieuws over de Oranje-international. Het ligt in de lijn der verwachting dat hij na de jaarwisseling zijn rentree kan gaan maken.

Malacia maakte in de zomer van 2022 de overstap van Feyenoord naar Manchester United en kwam tijdens zijn eerste seizoen in Engelse bodem tot 39 optredens in de ploeg van Ten Hag. Overtuigend was het zeker niet altijd wat Malacia liet zien. Ook in het Nederlands elftal haalde hij bij lange na niet het niveau dat men van hem gewend was bij Feyenoord. Malacia mocht van Ronald Koeman invallen in de halve finale tegen Kroatië in de finaleronde van de Nations League in juni, maar deed dat zeer ongelukkig.

Artikel gaat verder onder video

De vleugelverdediger kwam vervolgens niet meer in actie voor Oranje én Manchester United. De reden: hij staat al maanden aan de kant met een knieblessure. Malacia had gedurende de eerste seizoenshelft al zijn rentree moeten maken, maar een terugval in zijn revalidatieproces betekende een nieuwe operatie. Gelukkig voor Malacia is hij inmiddels op de weg terug. Manchester United meldt vrijdag dat de verdediger inmiddels op het trainingscomplex hard werkt aan zijn terugkeer. Die staat gepland voor begin volgend jaar, wat ook goed nieuws zou betekenen voor het Nederlands elftal, dat de laatste tijd wordt geplaagd door blessureleed. Malacia heeft er op de linksbackpositie echter een serieuze concurrent bijgekregen: Quilindschy Hartman, zijn vervanger bij Feyenoord.

Time to check in on @TyrellMalaciia 👊



An encouraging update on our no.12 ⬇️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 1, 2023