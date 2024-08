PSV-fans in extase: man die WK-finale van 2022 besliste wordt genoemd als transferdoelwit

is een van de opties die bij PSV is langsgekomen om de nieuwe rechtsback te worden, zo schrijft journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De vleugelverdediger heeft een doorlopend contract bij Sevilla, maar bleef vrijdag negentig minuten op de bank in de seizoensopener tegen Las Palmas.

De 27-jarige Montiel ligt tot medio 2026 vast bij Sevilla. Het is onduidelijk of een eventuele transfer op huurbasis zou plaatsvinden of dat PSV de Argentijn zou willen kopen. In ieder geval is PSV niet de enige club met interesse, dus is er nog veel onzekerheid. "Nog volstrekt onduidelijk of hij het wordt. Nottingham Forest pusht namelijk ook volop. Maar er is contact geweest tussen partijen", aldus Elfrink. Nottingham huurde Montiel vorig seizoen al van Sevilla.

De mogelijke komst van Montiel naar PSV zorgt in ieder geval voor veel enthousiasme bij de fans. De rechtsback heeft de nodige internationale ervaring. Hij maakte Argentinië in 2022 wereldkampioen door de beslissende penalty te benutten in de finale tegen Frankrijk. In de kwartfinale tegen het Nederlands elftal was hij ook al trefzeker in de strafschoppenserie.

PSV zoekt door het vertrek van Jordan Teze naar AS Monaco naar een nieuwe linksback. Volgens Voetbal International, dat de interesse in Montiel ook meldt, is Kenny Tete van Fulham ook nog steeds in beeld.