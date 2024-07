Manchester United komt één dag voor eerste oefenwedstrijd met update over Tyrell Malacia

Manchester United komt zondag via de officiële kanalen met 'bemoedigend nieuws' over . De Nederlandse linksback, die sinds 28 mei 2023 geen minuut meer in actie kwam, werkt op trainingscomplex Carrington een individueel programma af dat hem klaar moet stomen om weer bij de selectie van Erik ten Hag aan te kunnen gaan sluiten.

In de zomer van 2022 maakte Malacia, in het kielzog van Ten Hag, de overstap naar Manchester. Feyenoord ontving een bedrag van vijftien miljoen euro voor de linksback, die in zijn eerste seizoen tot het respectabele aantal van 39 wedstrijden in alle competities wist te komen. Daarna verdween de negenvoudig Oranje-international echter compleet uit beeld.

Malacia maakte in het seizoen 2023/24 nul speelminuten en gaf verder ook geen enkel teken van leven, bijvoorbeeld op sociale media. Het leidde tot de nodige vragen en speculaties onder de aanhang van Manchester United. Later werd duidelijk dat knieproblemen Malacia van het veld hielden. In april plaatste een trainer waar Malacia mee samenwerkt echter voor het eerst weer eens beelden van de speler op Instagram, waarop te zien was hoe die in de gym aan zijn fitheid werkte.

Inmiddels staat de oud-Feyenoorder dus weer op het trainingsveld: "Hij is eerder deze week teruggekeerd, nadat hij de hele zomerbreak hard heeft doorgewerkt", schrijft Manchester United op de clubsite. "De afgelopen week heeft hij individueel getraind onder leiding van de medische staf. Hij doet alles wat hij kan om weer volledig fit te worden." Daarbij plaatst de club een aantal foto's, waarop Malacia onder meer sprintend en ontspannen een balletje hooghoudend te zien is.

Het elftal van Ten Hag speelt morgen (maandag) de allereerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het aankomende seizoen, als het in Noorwegen aantreed tegen Rosenborg BK. Later spelen The Red Devils ook vriendschappelijke duels met Rangers FC, Arsenal, Real Betis en Liverpool, voordat op 10 augustus de wedstrijd om de Community Shield tegen stadgenoot Manchester City op het programma staat. Een kleine week later, op 16 augustus, trapt United het Premier League-seizoen af als Fulham op bezoek komt op Old Trafford.

