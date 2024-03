Supporters Man United bezorgd: Malacia gaf 224 dagen geleden laatste teken van leven

Supporters van Manchester United vragen zich hardop af wat er aan de hand is met . Deze week werd bekend dat de linksback dit seizoen niet meer in actie komt vanwege een blessure, maar de fans van de Engelse grootmacht denken dat er meer speelt. Er verschijnen veel vragende berichten op X.

Malacia speelde dit seizoen nog geen minuut bij Manchester United. De kans is onwaarschijnlijk klein dat dit nog wel gaat gebeuren. Erik ten Hag achtte de kans miniem dat de Nederlander op tijd wedstrijdfit is voordat het seizoen erop zit. De laatste keer dat de voormalig Feyenoorder in actie kwam, is inmiddels 284 dagen geleden.

Dit is niet direct heel opvallend, in tegenstelling tot het social mediagebruik van Malacia. De laatste keer dat de verdediger iets op Instagram plaatste, is 240 dagen geleden. Opvallend, aangezien hij daarvoor regelmatig een bericht deelde op het platform. “Waar is Malacia?”, vragen een hoop Manchester United-supporters zich af. De linksback zou al maanden niet gezien zijn in en rondom de club.

Malacia werd voor het laatst gesignaleerd op 30 juli 2023, bij de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Benfica. De verdediger was destijds toeschouwer samen met Marouan Azarkan. Deze wedstrijd werd 224 dagen geleden gespeeld.

Where the fuck is Tyrell Malacia? 🤔



Last United performance:

28 May 2023 (287 days ago)



Last Instagram post:

11 July 2023 (243 days ago)



Last Tweet:

15 July 2023 (249 days ago)



Last liked Tweet:

25 May 2023 (290 days ago) pic.twitter.com/IWV2GqiKEG — RonalVuyanii (@Vuyaniii__) March 9, 2024

Nah it’s not even funny anymore, where is Tyrell Malacia bro? — Ma11. (@likagobodo_11) March 9, 2024

Where is Malacia? — Otton (@OttonFCB) March 9, 2024

"No matter what happens with Malacia"



Where is Malacia????!!! pic.twitter.com/AMGtBhzyjm — Derek™ (@Kontrolla19) March 9, 2024

Where is Malacia?? — HISOKA👩‍🍳 (@Miraclekos) March 9, 2024