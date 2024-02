Feyenoord-sterkhouder bewierookt: 'Fysiek en drive die je niet veel ziet op de Nederlandse velden'

kan komende zomer een fraaie transfer naar Engeland of Duitsland gaan maken. Dat is althans de verwachting die wordt uitgesproken in de podcast Kick-Off van De Telegraaf, waarin chef sport Marcel van der Kraan en chef voetbal Valentijn Driessen zich buigen over de kwaliteiten van de 22-jarige linksback.

Van der Kraan wijst erop dat Hartman een van de vier sterkhouders is die Feyenoord afgelopen winter had kunnen verlaten. "Die is wel heel populair in de Premier League en ook in Duitsland", zegt de journalist. "Dat komt omdat hij een soort fysiek heeft en een drive die je niet zoveel op de Nederlandse velden ziet. Hartman is ook wel een apart mannetje, die die geldingsdrang ook wel heeft en dat op het veld laat zien. Ik denk dat daar grote Engelse clubs voor kunnen komen in de zomer." Van der Kraan vindt Hartman zelfs beter dan zijn voorganger in de Feyenoord-defensie: "Ik denk dat hij zelfs nog een fysiek veel sterkere en interessantere kandidaat is dan Tyrell Malacia was voor Manchester United.

Artikel gaat verder onder video

Driessen vult aan: "Hij kan ook beter veel beter verdedigen dan Malacia." Toch vindt hij dat Hartman vorig seizoen nóg beter tot zijn recht kwam in het elftal van trainer Arne Slot: "Het komt er nu niet helemaal uit, maar dat heeft ook te maken met de vleugelspeler die ervoor loopt, want die geeft die bal eigenlijk nooit", analyseert Driessen. Dat was in het seizoen 2022-23 wel anders: "Vorig jaar ging Oussama Idrissi vaak naar binnen en passte de bal dan vaak door op Hartman. Dat is ook een van zijn krachten, dat hij de hele linkerflank kan bestrijken. Tegenwoordig met Paixão zie je dat een stuk minder, dat vind ik wel jammer."

Hartman debuteerde op 21 augustus 2022 in het shirt van Feyenoord, in de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Sindsdien kwam hij in alle competities tot 62 wedstrijden namens de Rotterdammers, waarin hij twee keer scoorde en negen keer de assist verzorgde bij een treffer van een teamgenoot. In november 2023 beloonde bondscoach Ronald Koeman Hartman voor zijn sterke ontwikkeling in Rotterdam met een debuut in het Nederlands elftal. In het EK-kwalificatieduel met vice-wereldkampioen Frankrijk kwam de linksback zelfs direct tot scoren, maar dat was niet voldoende om een 1-2 nederlaag in de Johan Cruijff ArenA te voorkomen. Inmiddels staat Hartman op vier interlands en heeft hij uitzicht op een plek in de selectie die komende zomer deelneemt aan het EK in Duitsland.