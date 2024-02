'Feyenoord hield naast Wieffer vertrek van nog drie andere basiskrachten tegen'

Feyenoord heeft in de voorbije transferwindow een vertrek van , , én tegengehouden. Dat schrijft Marcel van der Kraan van De Telegraaf vrijdagmorgen althans. Wieffer bevestigde woensdagavond na het bekerduel met AZ dat Atlético Madrid voor hem in de markt was, maar ook Hartman, Hancko en Giménez kunnen zich verheugen op de belangstelling van de Europese top. Feyenoord was er echter alles aan gelegen om de belangrijke krachten binnenboord te houden.

De Rotterdammers kroonden zich vorig jaar voor het eerst sinds 2017 tot kampioen van Nederland en hoopten die knappe prestatie een goed vervolg te geven. De landstitel lijkt weliswaar uit zicht en het Champions League-avontuur was al na zes wedstrijden voorbij, maar het kan nog altijd een mooi seizoen worden voor het elftal van trainer Arne Slot. Het plaatste zich van de week voor de halve finales van de KNVB Beker, treedt volgende week aan in de tussenronde van de Europa League en heeft in de Eredivisie plek twee in handen, die na 34 wedstrijden recht geeft op rechtstreekse plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Feyenoord was er dus alles aan gelegen om naast Wieffer ook Hancko, Hartman en Giménez binnenboord te houden. Een paar dagen geleden kwam al naar buiten dat Atlético Madrid z’n vizier had gericht op de komst van Wieffer en woensdagavond ging de middenvelder zelf bij ESPN in op de interesse vanuit Spanje. “Technisch én algemeen directeur Dennis te Kloese is zelf wekenlang met de situatie bezig geweest. In Spanje is bekend dat Simeone er alles aan heeft gedaan om Wieffer over de streep te trekken en dat hij daarvoor zelfs zijn sterspeler Antoine Griezmann inschakelde”, schrijft Van der Kraan. “Hoewel de focus op de hoogte van de miljoenendeal lag, speelde voor Wieffer ook mee dat hij komende zomer voor het eerst in zijn loopbaan een groot toernooi met het Nederlands elftal kan meemaken.”

Wieffer maakte in de zomer van 2022 de overstap van Excelsior naar Feyenoord en na een moeizame start speelde hij zich begin vorig jaar definitief in het elftal van Slot. De middenvelder bekroonde zijn ontwikkeling al met een uitverkiezing voor het Nederlands elftal en verscheen een paar maanden geleden al op de voorpagina van de Spaanse sportkrant Sport omdat FC Barcelona hem op het lijstje zou hebben staan als eventuele opvolger van Sergio Busquets. Een winterse transfer zat er echter nog niet in. Dat geldt ook voor Hancko, Hartman en Giménez. “Op de vraag of het waar is dat tal van Europese clubs zich in januari wel degelijk ook voor de laatste drie hebben gemeld, heeft Te Kloese deze week bevestigend geantwoord”, zo klinkt het.

Te Kloese zou vorige week bij een ‘grote meeting van Europese clubs’ vlak voor het verstrijken van de winterse transferwindow contact hebben gehad met de top van Paris Saint-Germain en Atlético Madrid over Hancko en Wieffer. “Maar hij wenst in deze fase niet verder op de biedingen en namen in te gaan. Maar vanuit de Premier League, Italië en Frankrijk is volop belangstelling geweest en de Franse kampioen PSG zal Hancko ondanks zijn recente contractverlenging (tot 2028) blijven volgen.” Grote kans dat de Europese top zich over een paar maanden opnieuw meldt in De Kuip. Daar lijken Feyenoord en Te Kloese echter ook op ingezet te hebben, om ook meer tijd te creëren voor nieuwe spelers die zich de speelstijl van Slot eigen moeten maken. “Alle energie is daarom in het behoud van de beste spelers gestoken met de wetenschap dat Te Kloese en Feyenoord in de afgelopen maanden tal van contracten al hebben verlengd en de transferwaarde van spelers dus ook komende zomer nog hoog zal zijn.”