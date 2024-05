Gigantische tegenvaller voor het Nederlands elftal: Ronald Koeman dreigt speler te moeten missen

heeft een pittige blessure opgelopen, zo blijkt uit verder onderzoek. De middenvelder van Feyenoord raakte onlangs geblesseerd aan zijn bovenbeen en moest de bekerfinale tegen NEC laten schieten, maar moet meer wedstrijden missen. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK, 16 juni tegen Polen, lijkt zelfs al te vroeg te komen voor Wieffer.

Dat weet het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl woensdagochtend te melden. Volgens het medium pakt de blessure voor Wieffer nadelig uit en is het wat betreft Feyenoord voor de middenvelder al einde seizoen. De voetballer uit Borne zal zich volledig richten op het EK, maar moet rekening houden met een herstel van zo'n acht weken. Volgens 1908 komt de eerste wedstrijd op het eindtoernooi in Duitsland tegen Polen daardoor 'nagenoeg zeker in gevaar' voor de Feyenoorder.

Het is een tegenvaller voor Ronald Koeman, die onlangs ook Frenkie de Jong geblesseerd zag uitvallen en Feyenoord-verdediger Quilindschy Hartman een ernstige knieblessure zag oplopen. Het zijn kopzorgen voor de bondscoach, die in de komende weken zal moeten beslissen wie hij wel of niet meeneemt naar Duitsland. De vraag is of Wieffer gezien zijn blessure en de concurrentie op het middenveld bij het Nederlands elftal nog in aanmerking komt voor een plek bij Oranje.

