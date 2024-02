Wieffer bevestigt transfergerucht live op tv: 'Ze hebben zich wel gemeld, ja'

Feyenoord-middenvelder heeft na de bekeroverwinning op AZ live op tv bevestigd dat Atlético Madrid zich voor hem heeft gemeld in De Kuip. De Oranje-international staat pas anderhalf jaar onder contract in Rotterdam-Zuid, maar heeft zich razandsnel ontwikkeld tot steunpilaar in het elftal van trainer Arne Slot.

In gesprek met Hans Kraay junior is Wieffer openhartig over de toenadering die vanuit Madrid werd gezocht in de winterse transferperiode. "Ja, ze hebben zich wel gemeld, ja." Van een overstap naar de club van onder meer Memphis Depay kwam het uiteindelijk (nog) niet: "Het is aan de clubs geweest en die zijn er uiteindelijk niet uitgekomen."

De speler had zelf wel oren naar een fraaie transfer naar LaLiga, maar is er de man niet naar om dwars te gaan liggen omdat Feyenoord daar geen medewerking aan verleende: "Ik ben niet iemand die moeilijk gaat doen dan. Ja, ik had wel willen praten, maar als ze er niet uitkomen heeft dat niet zoveel nut."

Mogelijk komt de Spaanse topclub, die op zoek is naar een extra controlerende middenvelder omdat trainer Diego Simeone daar met routinier Koke maar eentje van heeft, over enkele maanden weer terug om Wieffer alsnog vast te leggen. De speler geeft in ieder geval aan ook dan geen vertrek te zullen forceren: "Ik heb het heel erg naar mijn zin hier, we kijken in de zomer wel of er wat komt. En anders ben ik bij Feyenoord ook heel erg op mijn plek, hoor. Ik heb het heel erg naar mijn zin hier en heb ook een garantie dat ik veel speel, ik denk met het oog op het EK ook belangrijk."

Eerder deze week wist Voetbal International al te melden dat Atlético zich deze winter voor Wieffer had gemeld. Ook Paris Saint-Germain wilde zakendoen met de regerend Nederlands kampioen, maar dan voor verdediger Davíd Hancko. Wieffer heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2027.