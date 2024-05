Arne Slot begint persconferentie voor duel tegen PEC Zwolle met zelfspot over transfer naar Liverpool

Arne Slot kreeg meteen vragen over zijn mogelijke transfer naar Liverpool bij de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd met PEC Zwolle. De trainer liet nog niet al te veel los, maar gaf wel de indruk dat het slechts een formaliteit lijkt te zijn. Slot begon de persconferentie zelfs met zelfspot.

Meteen als Slot binnenkomt bij de persconferentie maakt hij een grap over zijn mogelijke transfer naar Liverpool. Als een journalist hem wijst op het feit dat hij er bijgekleurd uitziet, reageert Slot met een kleine grap. “Ja mooi kleurtje hè? Het was mooi weer in Engeland hè”, lacht de oefenmeester van de club uit de havenstad, die even naar Italië is geweest op vakantie. "De afgelopen dagen ben ik niet in Engeland geweest", geeft hij eerlijk toe.

Artikel gaat verder onder video

Als er gevraagd wordt naar de stand van zaken rondom de situatie van Slot en Liverpool reageert de trainer stellig: “Wat je volgens mij meekrijgt. Dat er nog steeds niks officieel bevestigd is, en in zijn algemeenheid, om al jullie vragen voor te zijn, zie je dat ik hier met een Feyenoord embleem op mijn shirt zit. En het is in principe de bedoeling dat het over Feyenoord gaat.”

Slot heeft het volste vertrouwen dat het rond gaat komen met Liverpool. “Er is nog steeds officieel niks gecommuniceerd, maar ik heb alle vertrouwen dat het goed gaat komen, wanneer dat exact gaat zijn kan ik op dit moment ook nog niet zeggen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Slot richt zicht tot publiek, maar krijgt tegenvallende reactie: Bijlow grijpt vervolgens in

Feyenoord-trainer Arne Slot maakte tijdens de huldiging naar aanleiding van de bekerwinst van de gelegenheid gebruik om Quilindschy Hartman een hart onder zijn riem te steken.