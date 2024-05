Ajax-commissaris doet boekje open over Mislintat: ‘Dominant en duldde geen tegenspraak’

Ajax-commissaris Leo van Wijk heeft tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) een toelichting gegeven bij het onderzoek van KPMG naar voormalig technisch directeur Sven Mislintat. Er was geen bewijs voor belangenverstrengeling, maar de Duitser was niet prettig om mee te werken.

Van Wijk vergelijkt de rol van de technisch directeur in transfers met die van een spits op het veld. “Mislintat heeft niet gescoord, geen succesvolle transfers voor Ajax geleverd”, wordt hij opgetekend op de BAVA door De Telegraaf. “Hij was de primaire persoon daarvoor. Hij was solistisch, maar misschien is een andere typering beter. Hij was dominant en duldde geen tegenspraak. Hij had geen hoge pet op van de scouting van Ajax die hij old-skool vond.”

De afgelopen seizoenen is het op bestuurlijk vlak een chaos bij Ajax, waar Mislintat met een vlotte babbel dankbaar gebruik van maakte. “De feitelijke situatie was dat er geen mensen waren die konden beoordelen of de argumenten van Mislintat klopten. Dat het drijfzand was, vonden we pas uit toen ze gingen voetballen. Maar de hele as was verkocht en dan hoop je dat de spelers nog even moeten wennen. Daarna werd pas duidelijk dat hele plaatje niet klopte.”

“Waarom had de rvc dat niet eerder gezien? Ik vind het een onredelijke vraag. Anderen dan Mislintat – en dan bedoel ik de financieel directeur en de commissarissen – verantwoordelijk houden, is onterecht en zinloos. De commissarissen valt niets te verwijten”, neemt Van Wijk zichzelf in bescherming.

Zoals al eerder naar buiten kwam, ging Mislintat bij meerdere aankopen tegen de mening van de scouting in. “Mislintat negeerde de scouting, omdat die mening niet in zijn straatje paste”, gaat Van Wijk verder. “De conclusie: hij liet niemand toe. Technisch commissaris Jan van Halst kwam er pas later achter hoe de vork in de steel zat en dat er bepaalde mensen niet serieus werden genomen. Hij was de enige die tijdens het proces de vinger aan de pols had kunnen houden. Dit was een meer ervaren commissaris misschien niet overkomen. Maar gezien de situatie van de club en het feit dat hij niet goed is ingewerkt, is dit Jan vergeven. De resultaten van de afgelopen transferperiode moeten alleen aan Mislintat worden toegeschreven.”

