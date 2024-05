Arne Slot lijkt Engelse journalist om de tuin te willen leiden op persconferentie: 'Dit was zijn derde toch?'

Arne Slot leek in de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd met PEC Zwolle te proberen een Engelse journalist om te tuin te leiden. Slot lijkt na dit seizoen de overstap naar Liverpool te maken, maar de Nederlandse coach wilde op niet al te veel vragen antwoorden geven. De Engelse journalisten kregen niet veel quotes van de oefenmeester van Feyenoord.

Slot wilde in de persconferentie niet op de zaken vooruitlopen en begon over het weer in Nederland tegen een Engelse journalist. “Ik vind het een beetje jammer dat jij hier bent, want we hadden mooi weer in Nederland, maar vandaag ben je uit Engeland gekomen en nu regent het hier de hele tijd. Hopelijk breng je ons de volgende keer wat beter weer”, lacht Slot hardop.

Tijdens de persconferentie mochten de journalisten twee vragen stellen per medium. Toen Slot hoorde dat de Engelse weer een vraag begon te stellen over de situatie rondom een transfer naar Liverpool wierp hij kort een blik op de perschef. “Is dit al zijn derde vraag?”, vroeg de coach van Feyenoord. Maar dat was niet het geval. Slot sloeg ook deze vraag over zijn transfer naar Liverpool af.

