Arne Slot houdt ondanks ticket voor halve finale kopzorgen over aan duel tegen AZ

Feyenoord heeft zich woensdagavond geplaatst voor de halve finale van de KNVB Beker. De ploeg van Arne Slot wist in eigen huis dik verdiend te winnen van AZ Alkmaar, dat tot weinig kansen kwam in de Rotterdamse Kuip: 2-0 Bart Nieuwkoop en Lutsharel Geertruida waren trefzeker tegen de Alkmaarders, maar de avond kende voor de Rotterdammers ook een smetje met het uitvallen van Gernot Trauner. In de slotfase viel ook Quinten Timber nog met hoofdblessure uit.

AZ verscheen zonder superspits Vangelis Pavlidis aan de aftrap door een schorsing die de Griek had opgelopen in de vorige ronde tegen Quick Boys. Zonder Pavlidis loerde AZ op de counter in de Kuip en dit resulteerde in een ietwat stroeve eerste helft. Feyenoord had aanvankelijk moeite om een gaatje te vinden in de Alkmaarse defensie. Toch bleef Feyenoord de druk opvoeren en uiteindelijk begon de verdediging van AZ scheuren te vertonen. Gernot Trauner leek Feyenoord op voorsprong te zetten met een kopbal via de onderkant van de lat, maar de VAR zag Trauner, die even later geblesseerd uitviel, nipt buitenspel staan. Na deze afgekeurde goal kwam er wat meer energie in de wedstrijd en kwam Feyenoord op slag van rust terecht op voorsprong. Na een afgeslagen vrije trap kreeg David Hancko een schietkans waarna hij de bal compleet verkeerd raakte. Met deze mislukte poging wist hij echter wel Lutsharel Geertruide te vinden die van dichtbij de bal binnen kon koppen. Deze keer was er geen sprake van buitenspel en kon de ploeg van Arne Slot met een goed gevoel de kleedkamer in.

In de tweede helft probeerden AZ meer op de aanval te spelen. Het had veel balbezit, maar had grote moeite met het creëren van kansen. Feyenoord leek vrede te hebben met de magere voorsprong en leunde vooral achterover. In de tegenstoot kreeg Feyenoord via Quinten Timber nogal een paar kleine kansen, maar hij schoot van afstand twee keer naast. Aan de andere kreeg Ruben van Bommel twee mogelijkheden die niet aan hem besteed waren. Vlak voor tijd werd de wedstrijd door Feyenoord in het slot gegooid. Na een schitterende aanval legde Calvin Stengs de bal af op Bart Nieuwkoop die de 2-0 voor een leeg doel kon binnenschuiven. Feyenoord kreeg nog een flinke domper te verwerken aan het einde van de wedstrijd toen Timber per brancard van het veld moest nadat hij door duizeligheid naar de grond ging.

Door deze overwinning plaatst Feyenoord zich voor de halve finale in de beker net zoals NEC en Cambuur. Morgen wordt de laatste halvefinalist bekend na de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en FC Groningen. Voor AZ zit het bekerseizoen erop en kunnen ze alle pijlen gaan richten op de competitie waarin ze nog steeds strijden voor de derde plek.