AZ moet enorme tegenvaller verwerken in aanloop naar cruciale duels tegen Feyenoord

AZ moet het in de wedstrijden tegen Feyenoord in de competitie en in de KNVB Beker vermoedelijk doen zonder rechtsback . De vleugelverdediger van de Alkmaarders is door de KNVB voor drie duels, waarvan één voorwaardelijk, geschorst door de KNVB. AZ overweegt om in beroep te gaan tegen de schorsing.

In het duel tegen SC Heerenveen begon Kasius nog uitstekend aan de wedstrijd, want de verdediger had een prachtige assist in huis bij de openingstreffer van Vangelis Pavlidis. Daarna ging het echter mis, want de rechtsback ging hard door op Pawel Bochniewicz, waarna de VAR besloot om scheidsrechter Sander van der Eijk naar de kant te roepen. De arbiter kon niet anders dan de 21-jarige voetballer vroegtijdig van het veld te sturen in het Abe Lenstra Stadion.



De KNVB heeft bekendgemaakt dat de 21-jarige voor drie duels is geschorst, waarvan één voorwaardelijk. Het zou betekenen dat de vleugelverdediger van AZ het duel in de competitie van zondag tegen Feyenoord moet missen, maar ook de wedstrijd in de KNVB Beker tegen de Rotterdamse club moet laten schieten.

Artikel gaat verder onder video

AZ meldt op de eigen website dat de club overweegt om in beroep te gaan tegen de straf. Het is voor de Alkmaarders een domper dat Kasius vermoedelijk niet inzetbaar is, aangezien de club ook niet over rechtsback Yuki Sugawara kan beschikken. Hij is momenteel namelijk met Japan actief op de Azië Cup.