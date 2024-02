Slot dient Joep Schreuder van repliek: 'Dat is volstrekt normaal, in Eindhoven en Amsterdam hebben ze dat ook'

Feyenoord-trainer Arne Slot is ingegaan op de blessure die zijn eerste doelman overhield aan het Eredivisieduel met AZ van afgelopen zondag (0-1). Dat de club met het aantrekken van bewust investeerde in een goede tweede doelman, is volgens Slot 'volstrekt normaal', waarbij hij wijst naar de situatie bij PSV en Ajax.

In het AFAS Stadion pakte Feyenoord zondag drie belangrijke punten in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Wel raakte de club eerste doelman opnieuw Bijlow kwijt: de onfortuinlijke sluitpost ging nog voor rust in tranen naar de kant. Slot kan twee dagen later op de persconferentie nog geen uitsluitsel geven over de duur van het herstel, al verwacht hij dat dat 'eerdaags gaat gebeuren: "Dat heeft te maken met hoe die spier er exact aan toe is, dat moet gisteren en vandaag uitgezocht worden. Dan komt er een diagnose uit."

Bijlow is niet voor het eerst (naar het zich laat aanzien) langere tijd niet beschikbaar voor de regerend landskampioen. "Of hij heel kwetsbaar is weet ik niet", reageert Slot op een vraag van NOS-verslaggever Joep Schreuder, "maar het is duidelijk dat we een keeper hebben die tot op heden, en we hopen dat daar heel snel een keer een uitzondering op komt, niet 34 wedstrijden beschikbaar is." Slot geeft daarbij aan dat hij na zijn eerste seizoen in Rotterdam-Zuid wel bewust heeft ingespeeld op de steeds terugkerende absentie van zijn eerste keus onder de lat.

"Toen ik hier kwam was er met Nick Marsman een zeer goede stand-in voor hem, waar wij toen op moesten bezuinigen. Toen hadden we met Ofir Marciano nog steeds een goede stand-in, maar wij vonden het seizoen erop wel dat we nog beter moesten, en dat is met Timon Wellenreuther wel gelukt." Slot noemt het 'volstrekt normaal' voor een topclub om 'twee topkeepers' onder contract te hebben: "Dat hebben ze in Eindhoven ook en in Amsterdam hebben ze er wel meer dan twee, wij trouwens ook."

Eredivisiekoploper PSV beschikt naast eerste keus Walter Benítez ook over Joël Drommel, die vorig en dit seizoen alleen het bekertoernooi mocht keepen. Daarnaast staat ook routinier Boy Waterman (40) op de loonlijst bij de Eindhovenaren. Bij Ajax kan trainer John van 't Schip op zijn beurt beschikken over liefst vier potentiële eerste doelmannen: Diant Ramaj, Gerónimo Rulli, Jay Gorter en Remko Pasveer.