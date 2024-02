AZ moet het in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord doen zonder , zo weet 1908.nl. De Griekse aanvaller is namelijk geschorst tegen de Rotterdamse ploeg, aangezien hij eerder in de KNVB Beker twee gele kaarten ontving. Het is voor Feyenoord goed nieuws, want met Pavlidis mist AZ een van de absolute sterkhouders.

De 25-jarige aanvaller kreeg in de bekerduels tegen Quick Boys en HHC Hardenberg een gele kaart, waardoor hij door de KNVB automatisch geschorst is voor de volgende bekerwedstrijd tegen Feyenoord. Dat betekent dat trainer Maarten Martens niet over de Griek kan beschikken in De Kuip. Daarnaast is rechtsback Denso Kasius nog geschorst als AZ het voor de tweede keer in korte tijd tegen Feyenoord opneemt.

Artikel gaat verder onder video

De kans is aanwezig dat Lequincio Zeefuik door de schorsing van Pavlidis zijn opwachting in de basis gaat maken bij AZ. De fysiek sterke spits kwam in de winterstop voor 500.000 euro over van FC Volendam en weet hoe het is om te scoren in De Kuip. Eerder dit seizoen was de aanvaller namens de Palingboeren trefzeker in het duel tegen Feyenoord.