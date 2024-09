Manchester United lijdt voor vijfde jaar op rij megaverlies

Manchester United heeft woensdag de jaarcijfers bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat de Engelse club voor het vijfde jaar op rij verlies heeft geleden. Hoewel er meer geld binnenkwam dan ooit tevoren, bleef er onderaan de streep een tekort van omgerekend 134 miljoen euro staan over het afgelopen boekjaar (lopend tot 30 juni).

Het is een flinke stijging ten opzichte van het verlies van het vorige boekjaar, toen bedroeg de nog zo’n 34 miljoen euro. Het jaar daarvoor (seizoen 2021-2022) bedroeg het verlies van The Red Devils nog 136 miljoen euro. De omzet van Manchester United is juist gestegen met 2,1 procent. Zo harkte de Engelse grootmacht afgelopen seizoen ruim 784 miljoen euro binnen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ronaldo sneert naar Ten Hag: 'Als manager van Man United kun je dat niet zeggen!'

CEO Omar Berrada geeft op de officiële website te kennen dat Manchester United naar een financieel gezonde situatie toe wil. “We werken aan een grotere financiële duurzaamheid en brengen veranderingen aan in onze bedrijfsvoering om deze efficiënter te maken”, stelt de algemeen directeur, die aangeeft dat er momenteel gefocust wordt op het sportieve. “Zo zorgen we ervoor dat we onze middelen inzetten om de prestaties op het veld te verbeteren.”

LEES OOK: Ten Hag was voor De Ligt niet de belangrijkste reden om voor Manchester United te kiezen

“Het was een druk tussenseizoen. We hebben ons team flink versterkt om onze trainer Ten Hag meer ondersteuning te bieden”, doelt Berrada op de aanstelling van Dan Ashworth als sportdirecteur en Jason Wilcox als technisch directeur. “We hopen komend jaar kostenbesparingen door te voeren. Ons duidelijke doel is om de club terug te brengen naar de top van het Europese voetbal. Iedereen bij de club is het eens over een duidelijke strategie om blijvend succes te leveren, zowel op als naast het veld.”

Manchester United voldoet ondanks verlies aan regels Premier League

Volgens de financiële regels van de Premier League )Profit and Sustainability-regels) mogen clubs niet meer dan 125,5 miljoen euro verlies maken over een periode van drie jaar. Manchester United geeft echter aan dat het aan die regels voldoet. Wel mogelijk bepaalde uitgaven, zoals die aan de jeugd- en vrouwenteams, maatschappelijke projecten en faciliteiten binnen de club, worden weggestreept.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jamie Carragher maakt na felle discussie pijnlijke grap over Erik ten Hag

De druk op Erik ten Hag als trainer van Manchester United neemt toe.