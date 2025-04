‘Mazraoui en nóg een United-speler verlaten Old Trafford vanwege familieproblemen’

heeft Old Trafford donderdagavond voortijdig verlaten. De verdediger van Manchester United had weliswaar een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen Lyon, maar keerde na de rust niet terug binnen de lijnen. Zijn wissel had niets te maken met een blessure, maar met familieproblemen. Dat schrijft Manchester Evening News althans. Volgens de nieuwssite geldt dit ook voor Viktor Lindelöf.

Manchester United wist dat het na de 2-2 in de eerste kwartfinale in Lyon nog flink aan de bak moest om een ticket voor de halve finales van de Europa League in de wacht te slepen. De ploeg van trainer Rubén Amorim stond er na 45 minuten voetballen uitstekend voor. Manchester United ging met een 2-0 voorsprong aan de leiding en leek zich in de tweede helft zonder al te veel problemen naar de volgende ronde te voetballen. Maar na de wissel van Mazraoui in de rust - hij werd vervangen door Luke Shaw - ging het helemaal mis voor Manchester United.

Artikel gaat verder onder video

De gevallen Britse grootmacht gaf de 2-0 voorsprong uit handen. Lyon knokte zich in de tweede helft terug tot 2-2 en sleepte er een verlenging uit. Daarin kwamen de Fransen, ondanks het feit dat ze met tien stonden, zelfs op een 2-4 voorsprong. Manchester United bungelde aan de rand van uitschakeling, maar een knotsgekke comeback bezorgde de ploeg toch nog een ticket voor de laatste vier. Mazraoui maakte de krankzinnige verlenging niet van dichtbij mee. De international van Marokko keerde na de rust dus niet meer terug binnen de lijnen. Volgens Manchester Evening News moest hij het stadion verlaten vanwege ‘dringende familieproblemen’.

LEES OOK: Joshua Zirkzee laat zich gaan en haalt keihard uit naar United-supporters

Dit zou ook gelden voor Lindelöf. De Zweedse verdediger begon op de bank, maar zou evenals Mazraoui voortijdig zijn vertrokken. “Beide zaken staan volledig los van elkaar en de spelers maken het goed”, zo klinkt het. Amorim wilde er na afloop niet al te veel over kwijt. “We hadden een probleem met Noussa (Mazraoui, red.) in de rust. Ook Vic (Lindelöf, red.) had een persoonlijk probleem. Hij moest gaan”, zo zei de Portugese hoofdtrainer tegen TNT Sports.

Noussair Mazraoui and Victor Lindelof had to leave Old Trafford at half-time to address urgent family issues. #mufc say both matters are entirely independent of each other and the players are both fine. — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) April 17, 2025

‘Shaw zorgt voor chaos’

De wissel van Mazraoui halverwege leidde al tot verbazing. De voormalig speler van Ajax had een goede eerste helft achter de rug. Met Shaw, die pas net hersteld is van een zware blessure, in de gelederen ontstond er onrust in de defensie van Manchester United. Dat zag ook Mark Goldbridge, een van de bekendste United-fans wereldwijd. “Als Mazraoui niet in de rust had moeten vertrekken, denk ik dat we die wedstrijd makkelijk hadden gewonnen. Zijn vertrek achterin zorgde voor chaos”, zo tweet hij. Zonder Mazraoui dreigde het dus helemaal verkeerd af te lopen voor Manchester United, maar dankzij de gedenkwaardige comeback kan de club toch nog iets tastbaars overhouden aan dit verder dramatische seizoen.

If Mazraoui hadn't had to leave at half time I think we win that game comfortably. His loss at the back caused chaos — Mark Goldbridge (@markgoldbridge) April 18, 2025

