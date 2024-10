Kenneth Perez hoort achter de schermen geen positieve geluiden over Tygo Land

Tygo Land komt nog veel tekort om in aanmerking te komen voor een basisplaats bij PSV, zo heeft Kenneth Perez vernomen. De middenvelder kreeg zaterdag tegen Sparta Rotterdam (2-1 zege) geen basisplaats, ondanks de afwezigheid van concurrenten Jerdy Schouten en Joey Veerman.

“Tygo Land is een speler waar de mensen hoog van opgeven”, zegt Perez bij Dit was het Weekend. “Ik heb begrepen dat hij eigenlijk nog steeds veel tekortkomt op de trainingen om überhaupt in aanmerking te komen voor een basisplaats. Ik kan me voorstellen dat je als fan denkt: waar blijft die jongen? We willen altijd nieuwe talenten zien.”

Artikel gaat verder onder video

Trainer Peter Bosz koos ervoor om Mauro Júnior door te schuiven naar het middenveld. De achttienjarige Land bleef de gehele wedstrijd op de bank. Hij kwam dit seizoen tot slechts twee korte invalbeurten. “Dat hij tekortkomt, blijkt ook uit het wisselbeleid van Bosz”, aldus Perez.

LEES OOK: Kenneth Perez spreekt verbazing uit en verwacht tuchtzaak in de Eredivisie

Zelfde legde Bosz zaterdagavond uit waarom hij Mauro de voorkeur gaf boven Land. “Omdat ik de trainer ben en ik andere overwegingen heb dan de supporters. Ik vind hem ook een hele goede speler, maar ik denk dat Mauro voor deze wedstrijd de betere oplossing is.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dissonant van PSV wordt hard aangepakt: ‘Ho, doei doei'

Een invaller van PSV maakte bar weinig indruk in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam.