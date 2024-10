Kenneth Perez spreekt verbazing uit en verwacht tuchtzaak in de Eredivisie

Kenneth Perez kan zich ‘totaal niet’ vinden in de uitspraken van Peter Bosz over Danny Makkelie. De analist van Dit was het Weekend verwacht een tuchtzaak tegen de trainer van PSV.

“Het sloeg helemaal nergens op wat hij zei”, zegt Perez bij Dit was het Weekend over Bosz. De trainer reageerde zaterdagavond in het duel met Sparta Rotterdam (2-1 zege) woedend op het uitblijven van een penalty voor PSV na contact tussen Johan Bakayoko en Metinho. Vervolgens toonde Makkelie hem de gele kaart. Na afloop werd Bosz naar het moment gevraagd. “Ik ben altijd wel boos op Makkelie. Dat ligt dus misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niks”, zei de trainer van de koploper. Bosz kreeg veel kritiek op de uitspraak.

Perez sluit zich aan bij de kritiek. “Dat zou hetzelfde zijn als wij zouden zeggen dat Bosz er helemaal niks van kan. Dat is natuurlijk ook niet de waarheid. Deze overtreding was geen overtreding, en was absoluut niet penaltywaardig”, vindt de analist. “Hier wordt toch wel een tuchtzaak van gemaakt? Het is gewoon niet handig van hem. Ik snap het wel. Alles gaat lekker, hij voelt zich sterk en gaat daar op die manier mee om, maar kies dan een beter moment uit om je gram te halen. Dit was geen duidelijke overtreding.”

Bosz en Makkelie lagen vaker overhoop. In het verleden ontving de trainer al tweemaal een rode kaart van de scheidsrechter. Na de rode kaart in 2012, als trainer van Heracles, volgde een tuchtzaak waarin Bosz claimde dat het arbitrale kwartet had gelogen bij het indienen van de verklaringen. “Ik denk dat hier een gedeelte frustratie naar voren kwam”, zegt Marciano Vink. “Er zijn een aantal momenten, en ik praat niks goed want hij moet hier niks over zeggen, maar hij ging hierin te ver door om Makkelie zo te bejegenen.” Naar verluidt overweegt PSV geen maatregelen tegen Bosz.

