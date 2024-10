'PSV velt oordeel over Peter Bosz na kwestie met Danny Makkelie'

PSV ‘overweegt geen maatregelen’ tegen Peter Bosz, zo schrijft journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De club lijkt niet van mening dat Bosz een grens over is gegaan met zijn uitspraken over scheidsrechter Danny Makkelie.

“Nergens valt te beluisteren dat PSV vindt dat Bosz écht over de schreef is gegaan. De club overweegt dan ook geen maatregelen”, zo schrijft Elfrink twee dagen na de veelbesproken uitlatingen van Bosz over Makkelie. Zelf hoopt de scheidsrechter wel dat Bosz intern bij PSV wordt aangesproken.

Bosz misdroeg zich zaterdag in de wedstrijd tegen Sparta. De trainer reageerde woedend op het uitblijven van een penalty voor PSV na contact tussen Johan Bakayoko en Metinho. Vervolgens toonde Makkelie hem de gele kaart. Na afloop werd Bosz naar het moment gevraagd. “Ik ben altijd wel boos op Makkelie. Dat ligt dus misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niks”, zei de trainer van de koploper. Bosz kreeg veel kritiek op de uitspraak.

Makkelie zei zondag bij het radioprogramma De Perstribune te hopen dat PSV ingrijpt. “Ik denk dat er zeker een grote verantwoordelijkheid ligt bij de club zelf. Het ligt niet alleen bij de scheidsrechter, maar ook bij de club. Als de club vindt dat een speler of een trainer iets doet wat ongepast is, dan zou je mogen verwachten dat een club hen daarop aanspreekt. Ook op de voorbeeldrol die ze hebben. Dit is niet de manier waarop we met elkaar omgaan.”

