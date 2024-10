Bosz haalt uit naar Makkelie en krijgt meteen de volle laag: 'Een enorme klootzak'

Peter Bosz is geen fan van Danny Makkelie. De trainer van PSV kreeg zaterdagavond een gele kaart van de arbiter in de slotfase van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-1). Bosz zegt dat hij de stijl van Makkelie ‘helemaal niks’ vindt en krijgt na die uitspraak kritiek aan de tafel van ESPN.

In de 87ste minuut werd Bakayoko in het strafschopgebied uit balans gebracht door Metinho. Makkelie liet doorvoetballen, tot woede van Bosz. De trainer liet zijn onvrede in woord en gebaar blijken en ontving een gele kaart. Na afloop wordt hij daarnaar gevraagd. “Ik ben altijd wel boos op Makkelie. Dat ligt dus misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niks.”

Verslaggever Milan van Dongen wil vervolgens weten of Bosz met die opmerking specifiek doelt op Makkelie. “Ehm… Ik denk: als je dat beeld terugziet, hoe duidelijk moet het dan zijn? Of moet hij gaan liggen? Wil je dat spelers gaan liggen? Dit was denk ik een hele duidelijke.” Over zijn protest zegt Bosz met een cynische ondertoon. “Had ik niet moeten doen, nee. Oh, wat erg. De gele kaart is terecht, absoluut. Volledig terecht.”

Bosz vraagt daarna wat Van Dongen zelf van het moment vond. “Ik vond het niet genoeg voor een penalty, eerlijk gezegd”, antwoordt de ESPN-journalist. Bosz reageert: “Niet genoeg voor een penalty? Oké.” Videoscheidsrechter Rob Dieperink vond het ook geen penalty, stipt Van Dongen aan.. “Dat zegt me helemaal niks”, aldus Bosz.

'Bosz is soms een enorme klootzak'

Analist Hugo Borst van ESPN vindt de uitspraken van Bosz niet door de beugel kunnen. “Het is de week van de scheidsrechter. Ik weet niet of hij dat weet en het zal hem niet bijster veel interesseren. Maar om in één zin te zeggen dat de scheidsrechter altijd helemaal niks is – daar kwam het eigenlijk op neer – dat kan niet. Je kunt niet zeggen dat Makkelie helemaal niks is. Dat is gewoon een goede scheidsrechter. Hier laat Bosz zich enorm kennen. Hij staat daar chagrijnig de pers te woord. Ik vind het niet chic in de week van de scheidsrechter.”

Ook collega-analist Danny Koevermans, die zelf ook als scheidsrechter werkt, is niet positief over het interview van Borst. “Het is niet chic. Hij staat ook zo verveeld voor de camera. Milan doet zo z’n best om er wat van te maken, maar hij staat met een verwrongen gezicht vervelend te antwoorden.” Borst noemt hem ‘arrogant’ en vindt hem ‘af en toe een enorme klootzak’. “Hij heeft verder echt waanzinnig veel verstand van voetbal en heeft een interessante visie. Hij is in ieder geval niet kleurloos. Hij kan het niet onderdrukken. Dit is Peter Bosz, hij is zichzelf.”

