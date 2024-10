Danny Makkelie wil spoedig actie van PSV na uitspraken van Peter Bosz

Danny Makkelie hoopt dat Peter Bosz intern bij PSV wordt aangesproken op zijn uitlatingen over de scheidsrechter. Volgens Makkelie heeft Bosz een voorbeeldfunctie en gaan de uitspraken van de PSV-trainer ‘te ver’.

Bosz misdroeg zich zaterdag in de wedstrijd tegen Sparta. De trainer reageerde woedend op het uitblijven van een penalty voor PSV na contact tussen Johan Bakayoko en Metinho. Vervolgens toonde Makkelie hem de gele kaart. Na afloop werd Bosz naar het moment gevraagd. “Ik ben altijd wel boos op Makkelie. Dat ligt dus misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niks”, zei de trainer van de koploper. Bosz kreeg veel kritiek op de uitspraak.

Artikel gaat verder onder video

Ook Makkelie is niet blij met de uitlatingen die over hem zijn gedaan. “Dit is juist hét voorbeeld waarom van bovenaf is afgesproken dat alleen de aanvoerders met scheidsrechters mogen praten”, zegt de scheidsrechter in het NPO Radio 1-programma De Perstribune. “We willen juist dat het gedrag van spelers en trainers beter wordt. Zij hebben een voorbeeldfunctie, ook richting het amateurvoetbal en dit soort gedrag en uitlatingen hebben een negatieve invloed op het imago van voetbal en volgens mij moeten we dit niet willen.”

LEES OOK: PSV ontving bod van meer dan 50 miljoen euro: 'Hij wilde zelf niet, geweldig!'

Makkelie hoopt dat PSV ingrijpt. “Ik denk dat er zeker een grote verantwoordelijkheid ligt bij de club zelf. Het ligt niet alleen bij de scheidsrechter, maar ook bij de club. Als de club vindt dat een speler of een trainer iets doet wat ongepast is, dan zou je mogen verwachten dat een club hen daarop aanspreekt. Ook op de voorbeeldrol die ze hebben. Dit is niet de manier waarop we met elkaar omgaan.”

Dat de kritiek van Bosz zo op de man was, verbaasde Makkelie. “Je hoeft het niet eens te zijn met de beslissing van de scheidsrechter, maar je hoeft het niet op de persoon te spelen en er ook geen dingen bij te halen die losstaan van jouw beslissing als scheidsrechter. Dat gaat mij te ver, dan vind ik dat waarden en normen voorbijgeschoten worden.”