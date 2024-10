Kritiek op mede-eigenaar van Manchester United inzake Ten Hag: ‘Het zou wel tijd worden dat…’

Erik ten Hag lijkt vooralsnog in het zadel te blijven als trainer van Manchester United. De clubleiding besprak tijdens een vergadering de toekomst van de Nederlandse trainer, waaruit is gekomen dat hij voorlopig aan mag blijven. Sjoerd Mossou vindt echter wel dat mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe eens zijn steun mag uitspreken in de richting van Ten Hag.

Mossou stelt de vergadering die gepland met de INEOS-top niet veel omhanden had. “Dat doen ze om de zoveel tijd, volgens mij ieder kwartaal of om de twee maanden”, begint hij in de AD Voetbalpodcast. “De intentie was toen al om in principe door te gaan met Ten Hag. Dan wordt het een beetje een vermoeiend en repeterend verhaal, want iedere keer is er allerlei commotie, moet hij eruit, wordt de druk in de media weer opgevoerd en dan wordt er weer een deadline gesteld.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Domino’s zet Ten Hag op pijnlijke wijze voor schut bij Old Trafford

In de ogen van de AD-verslaggever is de situatie eigenlijk hetzelfde als de afgelopen maanden. “Natuurlijk hebben ze het over hem gehad en hebben ze de opties naast elkaar gelegd. Alleen ze zitten toch een beetje op de lijn van: we hebben deze zomer voor hem gekozen en hebben een nieuwe start gemaakt, ook in de top van de organisatie met de rugdekking die Ten Hag nu heeft van de directie. Hij heeft de selectie in samenspraak met INEOS mogen samenstellen. Hij heeft zijn staf helemaal mogen vernieuwen. Dan is het een beetje gek om dan heel snel alles weer helemaal anders te doen onder druk van de media en uiteraard de teleurstellende resultaten. De situatie is eigenlijk nog onveranderd”, beseft Mossou.

De journalist ziet wel iets opmerkelijks bij Ten Hag en Manchester United. “Het is ook een mirakel dat Ten Hag er steeds in slaagt om net op tijd een paar acceptabele resultaten te boeken. Dat is natuurlijk afgelopen jaar ook een aantal keren voorgekomen. Dat ze heel slecht waren en dat je dacht van: nou, als hij nu nog twee keer verliest dan heb je de poppen aan het dansen. Maar dan verloor hij weer twee keer niet of speelden ze weer een goede wedstrijd. Het is extreem wisselvallig en dat is nu weer zo.”

LEES OOK: 'Kritiek op Ten Hag vanuit selectie United: spelers geloven beweegredenen coach niet'

Clubleiding Manchester United moet meer steun uitspreken

Presentator Etienne Verhoeff vraagt zich vervolgens af of de clubleiding van Manchester United niet meer de steun in Ten Hag uit zou moeten spreken. Mossou is het daarmee eens. “Dat vind ik eigenlijk ook. Ik vind dat met name van die Ratcliffe. Dat is een beetje een flamboyante, een beetje een aparte vogel. Hij draait er een beetje quasi joviaal omheen de hele tijd. Het zou wel tijd worden dat juist hij een soort van onvoorwaardelijke steun uitspreekt richting Ten Hag. Dat laat hij steeds na”, stelt Mossou.

Volgens de journalist had Ratcliffe in mei, toen Manchester United beslag wist te leggen op de FA Cup, ook de grootste twijfels over Ten Hag. De dagelijkse leiding van de club zag het echter nog wel zitten in de Nederlander. “Ratcliffe is daarin een beetje een vreemde vogel”, stelt Mossou. “Hij is de eigenaar en heeft een allesbepalende stem. Als hij zegt: Ten Hag moet weg, dan zal hij weggaan. De mensen onder hem, en dat zijn toch de beleidsmakers van de club op dagelijks gebied, die zijn toch voornemens om Ten Hag te blijven steunen. Die werken nauw met hem samen."

LEES OOK: Tien mogelijke opvolgers van Erik ten Hag bij Manchester United

Ten Hag klampt zich vast aan steun dagelijkse leiding

Dat is dan ook iets waar de Nederlandse oefenmeester zich aan vasthoudt. “Ten Hag zegt ook steeds hetzelfde: ik werk dagelijks met deze mensen. Het is ook nu zo dat Dan Ashworth en de hoofd scouting nu dichter bij elkaar zitten op Carrington. Die lijnen zijn veel korter geworden dan in de afgelopen twee jaar het geval was”, beseft Mossou.

“Daar haalt Ten Hag ook een beetje het vertrouwen uit van: ik werk elke dag met die mensen. Als ik voor mijn baan zou moeten vrezen dan mag ik aannemen dat ik het geweten had, want ik spreek die mensen iedereen dag. Daarom is hij daar zelf een beetje onverstoorbaar in, en misschien een beetje naïef ook want er kan altijd iet gebeuren dat meneer Ratcliffe zegt we stoppen ermee. Hij houdt die koers en is daarin best wel bijna onderkoeld stoïcijns, wat ze allemaal ook roepen en welke vragen ze ook allemaal stellen. Hij geeft telkens dezelfde antwoorden”, besluit Mossou.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Nistelrooij twijfelt over baan van Ten Hag: 'Hij voelde zich zelf verraden bij PSV'

Mocht Erik ten Hag worden ontslagen als trainer van Manchester United, dan is Ruud van Nistelrooij volgens de Daily Mirror de eerste kandidaat om het roer over te nemen.