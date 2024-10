'LaLiga-topper Barça-Atlético wordt mogelijk 7.500 kilometer verderop gespeeld'

De topper in LaLiga tussen FC Barcelona en Atlético Madrid op 22 december aanstaande, wordt mogelijk in Miami gespeeld, zo melden Spaanse media. De Spaanse competitie hoopt het plan erdoor te kunnen krijgen bij de verschillende voetbalautoriteiten, teneinde de populariteit in de Verenigde Staten te vergroten.

De krant El País schrijft dat zowel de FIFA als de UEFA én de Spaanse RFEF hun toestemming zullen moeten geven voor het opmerkelijke plan. Eerdere pogingen van LaLiga om een wedstrijd in de VS af te werken strandden nog omdat vooral de Spaanse bond, toen nog onder voorzitterschap van Luis Rubiales, mordicus tegen was.

Had Rubiales niet dwarsgelegen, dan was een duel tussen Girona en Barcelona in 2018 mogelijk al in Miami gespeeld. Een jaar later ondernam LaLiga een nieuwe poging met een wedstrijd tussen Villarreal en Atlético Madrid, maar weer kwam het er uiteindelijk niet van. Inmiddels zou er een formeel verzoek zijn ingediend bij de FIFA. "Zowel de FIFA als de UEFA lijkt meer open te staan voor dergelijke globalisering van binnenlandse competities, in de stijl van de Amerikaanse NBA (basketbal, red.) en de NFL (American football, red.)", leest het.

Spaanse Supercopa al vier keer in het buitenland gespeeld

Hoewel competitieduels in LaLiga tot op heden alleen op Spaans grondgebied zijn gespeeld, wijkt de Spaanse Supercopa sinds het seizoen 2019/20 uit naar het buitenland. Sinds dat jaar wordt de prijs niet meer beslist door een duel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar, maar een toernooi in Saudi-Arabië waar vier teams aan deelnemen. Alleen in het seizoen 2020/21 kon dat geen doorgang vinden, vanwege de corona-pandemie.

Barcelona's La Liga home match against Athletico Madrid could take place Miami 🚨



Fifa are expected to approve the switch 👀 pic.twitter.com/bINs0LS9TY — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 22, 2024

