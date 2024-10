Voetbalshow: FC Barcelona kan het na waanzinnige helft tegen Bayern München amper geloven

Velen keken reikhalzend uit naar de ontmoeting tussen FC Barcelona en Bayern München in de Champions League en de Europese grootmachten stellen vooralsnog allesbehalve teleur. Na 45 intense minuten leidt de thuisploeg met 3-1, maar er had ook zomaar een andere ruststand op het bord kunnen staan. Harry Kane dacht al snel na de openingstreffer van Raphinha gelijk te maken, maar dat feestje ging niet door vanwege heel nipt buitenspel.

FC Barcelona is het seizoen in eigen land uitstekend begonnen en dat geldt ook voor Bayern München. Beide ploegen zijn tot op heden aanvallend oppermachtig in de nationale competities en dat kon maar één ding betekenen: de onderlinge ontmoeting van woensdagavond in de Champions League zou een spektakel worden. En dat was de eerste helft zeker. FC Barcelona schoot uit de startblokken en opende binnen de minuut de score. Na een fraaie steekpass van Fermin Lopez, die afgelopen zondag zijn rentree maakte na weken met een blessure aan de kant te hebben gestaan en een paar dagen later meteen aan de aftrap verscheen, zorgde Raphinha al voor een vroege vreugde-uitbarsting in Barcelona.

De formatie van coach Hans-Dieter Flick kon echter niet heel lang genieten van die voorsprong. Bayern München raakte niet in de war van de snelle achterstand en nam al snel het initiatief in handen. Dat leidde in een snelle gelijkmaker van Kane. Daar leek het op althans. De centrumspits stond echter nipt buitenspel, waardoor dat feestje geen doorgang kreeg. Maar een paar minuten later hingen de bordjes alsnog in evenwicht. Al hangend in de lucht volleerde Kane fraai binnen op aangeven van Serge Gnabry: 1-1. FC Barcelona leek het even kwijt. Een bezorgde Flick meldde zich aan de zijlijn. De Duitser zag dat zijn spelers de klap van de gelijkmaker goed wisten te verwerken.

Wat heet: Robert Lewandowski is dit seizoen uitstekend op dreef en maakte na 36 minuten alweer zijn vijftiende treffer in slechts dertien wedstrijden. Dat deed hij op aangeven van opnieuw Lopez, die de voorkeur kreeg boven Frenkie de Jong en Dani Olmo. Lewandowski besloot om niet te gaan juichen tegen zijn oude werkgever, die hij in de zomer van 2022 inruilde voor FC Barcelona. Maar de blijdschap was er uiteraard niet minder om. De Catalanen zijn gebrand op een zege tegen Bayern, nadat de laatste vier onderlinge ontmoetingen allemaal resulteerden in een nederlaag, met een doelsaldo van 11-0 in Duits voordeel.

FC Barcelona lijkt die nederlagen in ieder geval voor een deel recht te gaan zetten, want op slag van rust maakte Raphinha er met zijn tweede van de avond 3-1 van. FC Barcelona lijkt het zelf niet te kunnen geloven. 'WAIT WHAT??????', tweet de club na de tweede van Raphinha. Bayern München zal in de tweede helft dus flink aan de bak moeten, wil het niet al voor de tweede keer dit seizoen verliezen in de Champions League. Drie weken geleden ging het nog mis tegen Aston Villa.

