Bizarre onthulling: Man United's unieke poging om De Jong te strikken faalt

Manchester United deed in 2022 een opvallende poging om te overtuigen van een transfer naar de club. De Engelse ploeg, waar Erik ten Hag destijds trainer was, maakte een video waarin De Jong te zien was met allerlei Manchester United-legendes, zo onthult The Athletic.

De geruchten rondom De Jong en Manchester United deden zo’n beetje iedere transferperiode wel de ronde, al kwam een transfer nooit van de grond. De directie van United deed er echter álles aan om de Nederlander te overtuigen, zo blijkt uit een onthulling van The Athletic.

United maakte een video waarin De Jong werd nagemaakt naast een aantal legendes van de club. De video bereikte de middenvelder echter niet, waardoor de poging van The Red Devils des keizers baard was. Ten Hag, die deze week werd ontslagen bij Manchester United, slaagde er nooit in om De Jong, waarmee hij eerder bij Ajax succesvol werkte, naar Old Trafford te halen.

Ten Hag wilde deze zomer zakendoen met Ryan Gravenberch

Datzelfde The Athletic weet dat Ten Hag afgelopen transferzomer heeft aangedrongen om Ryan Gravenberch over te nemen van Liverpool. De Nederlander wilde Gravenberch in januari 2023 al naar de club halen, maar Bayern München meldde destijds dat de oud-Ajacied niet te koop was. In de daaropvolgende transferperiode vertrok de Nederlandse middenvelder echter voor zo’n veertig miljoen euro naar Liverpool. Ook wilde Ten Hag zich versterken met Jurriën Timber, nog voordat Lisandro Martinez was aangetrokken.

