Ten Hag krijgt gigantische ontslagvergoeding mee van Manchester United

Erik ten Hag is maandagmiddag ontslagen als trainer van Manchester United. De Nederlandse oefenmeester stond al langer onder druk bij de Engelse grootmacht. De 2-1 nederlaag op bezoek bij West Ham United was de genadeklap voor de trainer. Het ontslag van Ten Hag is voor The Red Devils geen goedkope aangelegenheid, aangezien de Nederlander een forse ontslagvergoeding meekrijgt.

Manchester United besloot afgelopen zomer, na een uitgebreide evaluatie en gesprekken met enkele andere kandidaten, om het contract van Ten Hag te verlengen tot medio 2026. Mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe sprak deze zomer onder meer met Thomas Tuchel, die geen heil zag in de baan als trainer van Manchester United. Daarna werd Ten Hag geprezen als ‘de beste man’ voor de klus.

Hoe anders hangt de vlag er nu bij. Van de veertien wedstrijden die dit seizoen gespeeld zijn, wist Ten Hag er slechts vier te winnen. Vijfmaal werd er gelijkgespeeld en net zo vaak werd er verloren door The Red Devils. Na negen speelronden in de Premier League is Manchester United terug te vinden op een zeer teleurstellende veertiende plaats in de Premier League.

De nederlaag op bezoek bij West Ham United (2-1) betekende het einde voor Ten Hag, die wel royaal gecompenseerd wordt. De Nederlander heeft nog een contract tot medio 2026, waardoor hij recht heeft op een forse ontslagvergoeding. Volgens The Mirror kan Ten Hag ongeveer 17,5 miljoen pond, omgerekend zo’n 21 miljoen euro in zijn zak steken. Een bedrag dat naar verluidt 7,5 miljoen pond meer is dan wat Manchester United afgelopen zomer had moeten betalen bij een ontslag.

Manchester United betaalt fors aan ontslagen trainers

Door het ontslag van Ten Hag zijn de uitgaven van Manchester United aan het ontslaan van trainers opgelopen tot maar liefst zeventig miljoen pond. Eerder dit decennium werden Ole Gunnar Solskjær, José Mourinho, Louis van Gaal en David Moyes de laan uitgestuurd door The Red Devils.