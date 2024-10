Ontslag van Ten Hag bij Manchester United maakt veel los op social media: ‘We hebben onze club terug’

Het ontslag van Erik ten Hag als trainer van Manchester United maakt veel los op social media. Na ruim twee seizoenen kwam er een einde aan het tijdperk van de Nederlander aan het roer bij The Red Devils. Op X wordt wisselend gereageerd op het congé van Ten Hag.

“Uiteindelijk onvermijdelijk. Loodzware klus, veel tijd gekregen, te weinig progressie”, schrijft Algemeen Dagblad-verslaggever Sjoerd Mossou op X. “Zes maanden te laat, maar beter laat dan nooit. Tijd om vooruit te gaan”, klinkt het op het X-account Man United Media. Er is ook opluchting over het ontslag van Ten Hag. “We hebben onze club terug”, schrijft iemand.

Er is echter ook bijval voor de Nederlandse oefenmeester. “Deze club zal nooit leren van zijn fouten. Het maakt niet uit wie er nu komt, de resultaten zullen niet veranderen”, wordt er gepost door iemand. “Tot ziens Erik ten Hag. Je hebt hetzelfde meegemaakt als andere trainers. Ik bid voor de volgende”, plaatst een ander.

Ten Hag zag zijn dienstverband bij Manchester United na ruim twee seizoenen eindigen. De Nederlander stond wel vaker onder druk bij The Red Devils, maar de clubleiding ging niet eerder over tot ontslag. Maandag aan het begin van de middag kwam alsnog de mededeling van Manchester United dat Ten Hag ontslagen is. Ruud van Nistelrooij zal de komende tijd als interim-trainer de honneurs waarnemen.

Ten Hag had 128 wedstrijden de leiding over Manchester United en wist 72 van deze duels om te zetten in een overwinning. Twintigmaal speelde de ploeg gelijk, terwijl er 36 keer werd verloren. De Nederlander heeft daarmee een winstpercentage van 56,25 procent bij Manchester United.

Ten Hag ontslagen bij United.



