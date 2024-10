Britse pers kent geen genade met Erik ten Hag: ‘Hij miste de natuurlijke autoriteit’

Het ontslag van Erik ten Hag als trainer van Manchester United is momenteel het onderwerp van gesprek in de Engelse media. De Nederlander wordt in de dagbladen verantwoordelijk gehouden voor de dramatische prestaties van The Red Devils. Ten Hag krijgt er dan ook flink van langs in de Britse pers.

“Erik ten Hag had het mis, Manchester United’s rampzalige seizoen heeft alles te maken met de manager” haalt The Independent uit naar de Nederlander. “Hij kreeg de touwtjes in handen op Old Trafford en is dus verantwoordelijk voor de resultaten. Ten Hag gaf een fortuin uit, maar zei steeds dat het geluk maar niet aan zijn zijde was en dat hem onrecht werd ongedaan.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Erik ten Hag per direct weg als trainer van Manchester United

The Daily Mirror benadrukt dat Ten Hag opgelopen zomer nog fors mocht spenderen bij de Engelse grootmacht. “Ten Hag is eruit geschopt na een dramatische start van het seizoen en ruim tweehonderd miljoen euro aan investeringen in de zomer.” The Daily Mail heeft het over ee ‘beschamende’ nederlaag in Londen en zag de onrust binnen de spelersgroep toenemen. “Belangrijke spelers hadden intern aangegeven hun bedenkingen te hebben over de werkwijze van Ten Hag.”

The Guardian zag dat Ten Hag goed begon bij Manchester United en in zijn eerste seizoen beslag wist te leggen op de EFL Cup. Daarna gingen de resultaten rap achteruit. De krant concludeert dat het bestuur van de club vond dat er geen excuses meer waren, waardoor deze beslissing is genomen. “Manchester United had na jaren weer hoop, maar slechts één overwinning in vijf wedstrijden, en acht doelpunten in negen duels, vertellen een ander verhaal”, somt The Guardian het huidige seizoen op.

LEES OOK: Ontslag van Ten Hag bij Manchester United maakt veel los op social media: ‘We hebben onze club terug’

Ten Hag sympathieke man die autoriteit miste

Henry Winter, een prominente voetbaljournalist in Engeland, is van mening dat Manchester United niet anders kon dan Ten Hag ontslaan. “Bij een andere club met minder geduldige supporters was hij allang weg geweest. United gingen nergens heen onder hem. Het team miste identiteit, evenwicht, geloof en richting. De spelers die Ten Hag aantrok, hebben nog niets laten zien. Ten Hag is een sympathieke man, maar hij miste de natuurlijke autoriteit om een ​​United-manager te zijn.”

LEES OOK: Tien mogelijke opvolgers van Erik ten Hag bij Manchester United

Baan bij Manchester United werd onmogelijk voor Ten Hag

“Erik ten Hag raakte overweldigd bij Manchester United, een baan voor hem steeds een stukje onmogelijker werd”, kopt The Athletic. “Tegen het einde van Erik ten Hag werd zijn voetbal erdoor opgeslokt. Hij verlaat de club na twee voltooide seizoenen en twee prijzen (Carabao Cup en FA Cup, red.), een feit dat hij talloze keren herhaalde toen de ontevredenheid groter werd'”, haalt het Amerikaanse medium de recente perspraatjes van Ten Hag, waarin hij wees op zijn behaalde prijzen, aan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Fernandes richt zich tot Manchester United-fans: ‘Vergeet de goede dingen die Ten Hag heeft gedaan niet’

Bruno Fernandes heeft zich via Instagram gericht tot voormalig trainer Erik ten Hag en de supporters van Manchester United.