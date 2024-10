Fernandes richt zich tot Manchester United-fans: ‘Vergeet de goede dingen die Ten Hag heeft gedaan niet’

Manchester United-aanvoerder heeft zich via Instagram gericht tot Erik ten Hag. De Nederlander werd maandagmiddag ontslagen als trainer van Manchester United en de Portugese middenvelder spreekt zijn dankwoord uit richting zijn oude trainer. Daarnaast heeft Fernandes nog een boodschap voor de fans van Manchester United.

Ten Hag is na de pijnlijke 2-1 nederlaag op bezoek bij West Ham United niet langer de trainer van Manchester United. Het hoofd van de voormalig Ajax-trainer lag al langer op het hakblok, maar de nederlaag in Londen werd hem fataal. Ruud van Nistelrooij gaat voorlopig de honneurs waarnemen als interim-trainer.

Via Instagram heeft Fernandes mooie woorden over voor Ten Hag. “Bedankt voor alles, baas!”, steekt de aanvoerder van Manchester United van wal op het sociale medium. “Ik waardeer het vertrouwen dat je me gaf, en de momenten die we samen hebben gedeeld. Ik wens je al het beste in de toekomst."

Ten Hag wist van zijn laatste acht wedstrijden als trainer bij Manchester United er slechts één winnend af te sluiten. De roep om zijn ontslag zwengelde dan ook aan in de Britse pers. Fernandes wijst erop dat The Red Devils onder Ten Hag ook mooie dingen hebben bereikt. Zo wist de Nederlander beslag te leggen op de EFL Cup en de FA Cup.

“We weten dat de afgelopen periode niet geweldig is geweest van onze kant, maar ik hoop dat jullie fans ook de mooie dingen die deze manager voor onze club heeft gedaan niet vergeten”, besluit hij zijn boodschap op Instagram.

