Prachtig compliment voor Frenkie de Jong: ‘Alles wat ik van hem zie is mooi’

Hansi Flick is enorm onder de indruk van . De trainer van Barcelona deelt op de persconferentie van zaterdag een prachtig compliment uit aan zijn middenvelder, die op een basisplaats tegen Espanyol af lijkt te stevenen.

De Jong keerde begin oktober na lang blessureleed weer terug bij Barcelona. In de Champions League-wedstrijd tegen Young Boys mocht de Nederlander een kwartier voor tijd invallen. In de daaropvolgende weken maakte de middenvelder steeds meer minuten, met als hoogtepunt de hele tweede helft op bezoek bij Real Madrid (0-4). Tot een basisplaats kwam het sinds zijn terugkeer nog niet.

Op de persconferentie in aanloop naar de derby tegen stadgenoot Espanyol geeft Flick aan blij te zijn dat De Jong weer terug is. “Ik vind alles wat ik van Frenkie zie mooi”, steekt de Duitser de loftrompet, geciteerd door Voetbal International. “We zagen het in Madrid ook. Hij gaf ons daar stabiliteit en balcontrole. Hij is fantastisch.” De terugkeer van de middenvelder is voor Flick prettig. “Dat geeft ons opties.”

Nog meer opties voor Flick

Naast De Jong keerden ook Dani Olmo, Fermín López en Gavi afgelopen maand terug in de wedstrijdselectie, terwijl Ronald Araújo en Ansu Fati dicht bij een terugkeer zijn. “We zetten hem (Araújo, red.) sowieso niet onder druk om terug te komen. Het was een ernstige blessure, we moeten goed voor hem zorgen.” Fati is daarentegen alweer een stap verder. “Hij is honderd procent fit. Ik weet alleen nog niet of hij morgen ook in de basis start.”

