Barcelona bindt toptalent langer aan zich en waarschuwt concurrentie met enorme afkoopsom

FC Barcelona gaat langer door met , zo maken de Catalanen bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige middenvelder heeft donderdag zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis tot medio 2029 gezet. Daarin is een afkoopsom van 500 miljoen euro opgenomen.

Met López maakte afgelopen seizoen het volgende talent uit eigen jeugd een doorbraak door bij Barcelona. In LaLiga kwam de middenvelder, die ook als buitenspeler uit de voeten kan, 31 keer in actie, waarvan veertien als basisspeler. Daarin was hij acht keer trefzeker en leverde hij geen assists. Dit seizoen kwam het 21-jarige talent pas zes keer binnen de lijnen door een spierblessure.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Slecht nieuws voor Verbruggen: Barcelona maakt van andere doelman toptarget’

In Barcelona zijn ze enorm onder de indruk van López, die nog een contract had tot medio 2027. De Catalanen hebben daarop besloten hem een nieuwe verbintenis aan te bieden, die hem twee jaar langer bij de club houdt. Gezien de afkoopsom van 500 miljoen euro lijkt Barça ook niet voornemens hem voor die tijd van de hand te doen.

LEES OOK: Bizarre onthulling: Man United's unieke poging om De Jong te strikken faalt

“Fermín loopt over van het karakter en uitzonderlijke kwaliteiten”, leest het op de clubwebsite. “Hij gaat alleen maar beter en beter worden.” López wist afgelopen zomer ook flinke indruk te maken op de Olympische Spelen met het Spaanse talentenelftal. Daar wist hij de gouden medaille te veroveren en was hij belangrijk met zes treffers, waaronder twee in de finale.

Here’s to many more years as a Blaugrana, Fermín 💙❤️ pic.twitter.com/5NWzTlcOJI — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 31, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Barcelona-uitblinker was al rond met Man United: 'Konden hem tot onze verrassing overtuigen om te blijven'

Het had niks gescheeld, of een huidige basisspeler van FC Barcelona had jaren geleden voor Manchester United getekend.