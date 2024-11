Barcelona-uitblinker was al rond met Man United: 'Konden hem tot onze verrassing overtuigen om te blijven'

Afgelopen weekend behoorde hij tot de absolute uitblinkers in de Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona, die eindigde in een 0-4 overwinning voor de Catalanen, maar het had weinig gescheeld of Iñaki Peña had voor Manchester United gespeeld. De 25-jarige doelman was als jeugdspeler al helemaal rond met de Mancunians, maar liet zich in gesprek met Jordi Roura en Aureli Altimira tóch overtuigen langer in Barcelona te blijven.

Altimira werd in 2014 benoemd tot hoofd jeugdopleiding van Barcelona, Roura was in die tijd assistent-trainer van de hoofdmacht van de Catalanen en bemoeide zich in die periode eveneens met de jeugd. Het duo werd geconfronteerd met een talentvolle keeper, Peña, die hard op weg was naar Manchester United: "Hij had al een akkoord bereikt om daar naartoe te gaan. Hij was er al op bezoek geweest en alles', zegt het duo in gesprek met Mundo Deportivo.

"Maar we hebben met hem gesproken, de plannen die we met hem hadden voor de toekomst gepresenteerd en verteld wat we van hem verwachtten. Tot onze verrassing hebben we hem kunnen overtuigen om te blijven", klinkt het. Peña is inmiddels al jaren reservekeeper in de eerste selectie, maar grijpt de afgelopen tijd zijn kans na de zware blessure van eerste keus Marc-André ter Stegen. Ondanks het aantrekken van de ervaren Wojciech Szczesny behoudt Peña vooralsnog het vertrouwen van Hans-Dieter Flick, wat hij zaterdag onder meer terugbetaalde in Bernabéu. Meermaals bracht Peña spectaculair redding als de Madrileense aanvallers voor hem opdoken, de twee keer dat Kylian Mbappé hem wél wist te passeren ging het feest voor Real niet door als gevolg van de perfect werkende buitenspelval waarmee Barcelona de aartsrivaal bestreed.

In tegenstelling tot Peña, wisten Altimira en Roura Dani Olmo niét te behouden voor Barcelona. "Toen wij arriveerden was het al een uitgemaakte zaak", klinkt het. De middenvelder verruilde La Masía op jonge leeftijd voor Dinamo Zagreb, waar hij zich ontwikkelde tot Spaans international en een transfer naar RB Leipzig afdwong. Afgelopen zomer telde Barcelona liefst 55 miljoen euro neer om de verloren zoon, inmiddels Europees Kampioen, terug te halen naar Spanje. "We hebben nog als gekken geprobeerd of we het konden oplossen, maar Olmo's vader vertelde ons dat hij zijn woord al had gegeven aan Dinamo. Gelukkig heeft hij niet naar ons geluisterd, want het heeft voor hem heel goed uitgepakt", aldus Altimira en Roura.

