Van der Gijp lyrisch na El Clásico: ‘Godverdomme, wat heb ik genoten’

René van der Gijp is enorm onder de indruk van het middenveld van FC Barcelona. De Catalanen wonnen zaterdag met liefst 0-4 op bezoek bij aartsrivaal Real Madrid, wat volgens de oud-voetballer voor een groot deel door de drie man op het middenveld komt.

FC Barcelona ging afgelopen zaterdag op bezoek bij Real Madrid voor El Clásico. Na een eerste helft waarin beide ploegen elkaar in evenwicht hielden, liepen de Catalanen in de tweede helft uit naar een ruime 0-4 overwinning. Maandagavond komt het duel ter sprake bij Vandaag Inside, waarbij Van der Gijp aangeeft genoten te hebben van het middenveld van de bezoekers.

“We hebben wel iets nieuws gezien”, begint de voormalig buitenspeler. “Normaal is een club uit op een verdedigende middenvelder, een diepgaande middenvelder en een controlerende middenvelder”, somt hij op. Volgens Van der Gijp is dit bij Barcelona echter niet het geval. “Bij Barcelona doen ze alles. Ze tackelen, controleren, halen ballen uit hun eigen zestien, die zijn in de andere zestien… Het zijn drie box-to-box-middenvelders", geeft de analist aan over Pedri, Marc Casado en Fermín Lopez. "Godverdomme, wat heb ik genoten”, zegt hij tevreden.

Halverwege de wedstrijd mocht ook Frenkie de Jong nog invallen bij Barcelona, waarbij hij direct de aanvoerdersband kreeg. “Bij hem ben ik nu om”, stelt Van der Gijp naar aanleiding van het duel in Madrid. “Hij zou er misschien nooit meer een maken, maar wat een speler zeg.” Derksen geeft vervolgens aan dat het een wereldster zou zijn als De Jong ook nog zou scoren. “Dat weet ik, Johan, maar hij is met afstand de beste verbindingsspeler die er is”, besluit hij.

