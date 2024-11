‘Slecht nieuws voor Verbruggen: Barcelona maakt van andere doelman toptarget’

moet komende zomer de nieuwe keeper van Barcelona worden, zo weet Relevo. De Catalanen zouden onder meer op een kandidatenlijstje hebben staan, maar kiezen ervoor de Portugees tot topkandidaat te bestempelen.

Begin oktober bracht Mundo Deportivo naar buiten dat Verbruggen in de gaten wordt gehouden door Barcelona. Hoewel er voor de blessure van Marc-André ter Stegen een hersteltijd van acht maanden staat, gaat men er binnen de club vanuit dat dit zomaar een afwezigheid van een jaar kan worden. Daarmee zou de Duitser het begin van het volgende seizoen missen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Barcelona-uitblinker was al rond met Man United: 'Konden hem tot onze verrassing overtuigen om te blijven'

Om te voorkomen dat de Catalanen komend seizoen met te weinig doelmannen ingaan, oriënteerde de clubleiding zich alvast op de transfermarkt. Naast Verbruggen werden ook Álvaro Valles, Joan García, Mio Backhaus en Costa op het lijstje gezet. Volgens Relevo is de keuze van sportief directeur inmiddels gevallen op Costa van FC Porto.

LEES OOK: In een rijtje met Messi, Iniesta en Xavi: PSV-speler krijgt eervolle vermelding van Pedri

Flinke afkoopsom voor Costa

Toch zal de transfer van Costa naar Barcelona niet zomaar worden beklonken. De doelman beschikt in zijn thuisland nog over een contract tot medio 2027, waar een afkoopsom van 75 miljoen euro in zou staan. Volgens het medium is de financiële situatie bij Porto echter niet geweldig, waardoor de kans aanwezig is dat Barça hem voor minder kan overnemen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sentiment rond Frenkie de Jong binnen een paar dagen 180 graden gedraaid

Frenkie de Jong deed maar een helft mee bij FC Barcelona - Real Madrid, maar heeft de publieke opinie daarin volledig weten om te draaien.