'Barcelona houdt opgebloeide Koeman-flop scherp in de gaten'

FC Barcelona kijkt met bovengemiddelde interesse naar de ontwikkeling van de onder Ronald Koeman geflopte Francisco (24), zo meldt de Spaanse krant Sport. De buitenspeler heeft zijn topvorm hervonden bij de Portugese koploper Sporting Portugal en lijkt daarmee zijn belofte alsnog in te gaan lossen, wat om twee redenen héél interessant is voor de Catalaanse club.

In de zomer van 2020 telde Barcelona ruim 30 miljoen euro neer om Trincão over te nemen van SC Braga. Onder toenmalig trainer Koeman kwam de buitenspeler, die zowel op rechts als op links uit de voeten kan, in alle competities tot 42 wedstrijden voor de Catalanen. Daarin trof Trincão slechts driemaal doel en leverde hij maar twee keer een assist. Barcelona besloot de speler het jaar daarop dan ook te verhuren aan Premier League-club Wolverhampton Wanderers, waar Trincão echter óók niet uit de verf kwam.

Artikel gaat verder onder video

In 2022 keerde Trincão terug in Portugal, waar Sporting hem eerst huurde en een jaar later voor zeven miljoen euro definitief overnam van Barcelona. Onder Rúben Amorim, die de club verruilt voor Manchester United, is Trincão dit seizoen een bepalende speler voor de lijstaanvoerder. In tien competitiewedstrijden was de buitenspeler drie keer trefzeker en leverde hij zeven assists, het meeste van alle spelers in de Portugese Liga.

In het Sporting-contract van Trincão, dat loopt tot medio 2026, is een terugkoopoptie ter waarde van twintig miljoen voor Barcelona opgenomen. Als de speler zich blijft ontwikkelen, zou Barcelona daar komende zomer mogelijk gebruik van kunnen maken, zo weet bovengenoemde krant. Mochten de Catalanen dat niet doen, dan zou een eventueel vertrek van Trincão naar een andere club eveneens met gejuich worden ontvangen in Catalonië: het financieel geplaagde Barça heeft een doorverkooppercentage van vijftig procent weten te bedingen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sentiment rond Frenkie de Jong binnen een paar dagen 180 graden gedraaid

Frenkie de Jong deed maar een helft mee bij FC Barcelona - Real Madrid, maar heeft de publieke opinie daarin volledig weten om te draaien.