Manchester United presenteert 39-jarige succestrainer als opvolger van Erik ten Hag

Ruben Amorim is de nieuwe hoofdtrainer van Manchester United, zo heeft de Engelse club vrijdagmiddag wereldkundig gemaakt. De 39-jarige Portugees komt over van Sporting Portugal en wordt op Old Trafford de opvolger van Erik ten Hag, die afgelopen maandag als gevolg van de teleurstellende resultaten op straat werd gezet.

Amorim was bezig aan zijn vijfde seizoen bij de topclub uit Lissabon, waarmee hij twee keer kampioen van Portugal werd. Zijn contract, dat doorliep tot medio 2026, dient hij echter niet uit. Manchester United legt naar verluidt de afkoopsom neer die in zijn verbintenis was opgenomen, ter waarde van tien miljoen euro.

Opvallend: Amorim werd gelinkt aan Liverpool én Manchester City

Opvallend genoeg werd Amorim het afgelopen jaar gelinkt aan de twee grootste rivalen van Manchester United. In maart van dit jaar wist Fabrizio Romano te melden dat de Portugees in beeld was bij Liverpool, dat op zoek was naar een opvolger voor Jürgen Klopp. The Reds kwamen uiteindelijk echter bij Arne Slot uit, die overkwam van Feyenoord. In oktober werd Amorim door The Guardian nog in verband gebracht met de trainerspositie bij Manchester City, waar Pep Guardiola zijn aflopende contract nog altijd niet heeft verlengd. Bij de stadgenoot van United wordt sportief directeur Txiki Begiristain aan het eind van het seizoen vervangen door Hugo Viana, die bij Sporting verantwoordelijk was voor het aanstellen van Amorim.

