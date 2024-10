'Man City identificeert 39-jarige succescoach als toekomstige opvolger Guardiola'

Manchester City ziet in de 39-jarige Rúben Amorim de potentiële opvolger van hoofdtrainer Pep Guardiola, zo bericht The Guardian. Amorim staat sinds maart 2020 aan het roer bij Sporting Portugal en leidde die club afgelopen seizoen voor de tweede keer onder zijn bewind naar de landstitel.

Guardiola streek in 2016 neer in Manchester en rijgt sindsdien de successen aaneen. Liefst zes keer werden The Citizens onder leiding van de Catalaan kampioen van Engeland, waaronder vier opeenvolgende titels tussen 2021 en 2024. Bovendien legde de steenrijke club in 2023 beslag op de Champions League, de prijs die Guardiola in zijn tijd als trainer van FC Barcelona ook al twee keer won.

Het zou echter maar zo kunnen dat het tijdperk-Guardiola op zijn einde loopt. De 53-jarige trainer heeft zijn contract, dat aan het einde van het seizoen afloopt, nog altijd niet verlengd. Bovendien staat de sportief directeur die Guardiola aanstelde, voormalig Barcelona-speler Txiki Begiristain, komende zomer opgevolgd door voormalig Portugees international Hugo Viana (41). Laat dát nou net de directeur spelersbeleid van Sporting Portugal zijn.

Guardiola heeft nog niet uitgesproken of hij al dan niet wil verlengen bij City. In de tussentijd werd hij wel in verband gebracht met het bondscoachschap van Engeland, maar die functie gaat per 1 januari 2025 naar Thomas Tuchel. Mocht het tot een zomers afscheid komen, dan wordt Amorim 'serieus overwogen' als nieuwe trainer, zo weet bovengenoemde krant. De Portugees werd eerder dit jaar nog in verband gebracht met Liverpool, maar die club koos zoals bekend uiteindelijk voor Arne Slot. Chelsea heeft Amorim óók op de korrel gehad en zelfs gesprekken met de trainer gevoerd, zo weet de krant, wat eveneens geldt voor West Ham United - dat afgelopen zomer een opvolger zocht voor David Moyes maar uiteindelijk uitkwam bij Julen Lopetegui.

