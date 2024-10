Guardiola reageert fel op geruchten: ‘Er is niets van waar’

Het is in Engeland al lange tijd een hot topic: wie wordt de opvolger van Gareth Southgate als bondscoach van The Three Lions. De Engelse media linken Pep Guardiola aan deze functie, maar de huidige trainer van Manchester City spreekt deze geruchten tegen.

Momenteel vervult Lee Carsley de functie van interim-bondscoach. Hij leek onlangs echter te zeggen dat hij zichzelf niet geschikt vond om deze rol definitief op zich te nemen. “Iedereen wil altijd maar dat er een kant gekozen wordt, maar ik sta er echt heel open in. Ze (de FA, red.) waren duidelijk over wat ze van me wilden, maar deze baan vraagt gewoon om een coach van wereldklasse. Ik ben op het pad om daar te komen”, aldus Carsley na afloop van het duel met Finland in gesprek met ITV.

De afgelopen dagen werd Thomas Tuchel ook nadrukkelijk genoemd voor de functie van bondscoach van Engeland. De Duitse oefenmeester zou zelfs al in onderhandeling zijn voor de functie. The Athletic komt echter nog met een andere kandidaat op de proppen: Guardiola.

“Als iets te goed klinkt om waar te zijn, dan is het vaak ook zo. Maar zou Guardiola voor Engeland willen gaan? Al is het voor één jaar als post-Manchester City klus om alleen het WK te doen”, schrijft het Engelse medium. Vervolgens wordt opgesomd wat Guardiola allemaal heeft gezegd over zijn toekomst.

“Ik moet beslissen wat ik met mijn leven wil doen”, zei Guardiola in augustus toen hem werd gevraagd naar de rol bij het Engelse nationale team. “Wil ik hier doorgaan? Een pauze nemen? Nationale teams of niet? Veel dingen.” Daaruit trekt The Athletic een duidelijke conclusie. “Dat is in ieder geval zeker nog geen nee.”

Guardiola weerspreekt geruchten

Het mogelijke bondscoachschap bij Engeland kwam ook ter sprake bij Che Tempo Che Fa, waar de oefenmeester te gast was. “Er is niets van waar”, is de oefenmeester duidelijk. “Ik heb nog niets besloten en moet nog reflecteren. Als ik al iets had besloten, zou ik het zeggen. Het kan alle kanten op.” Guardiola heeft bij Manchester City nog een contract tot het einde van dit seizoen.

